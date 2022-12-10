Дерусификация Белоруссии дала сбой

Дерусификация Белоруссии, похоже, дала сбой. По крайней мере, в том, что касается городской топонимики, есть повод для оптимизма. 8 декабря, выступая на заседании комиссии по вопросам исторической политики, глава лукашенковской администрации Игорь Сергеенко подтвердил, что получает множество обращений по вопросу использованию русского языка и транслитерации в названиях улиц и населенных пунктов, и пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен.

Вопрос табличек был в Белоруссии знаковым. В 2014 году накануне хоккейного чемпионата в минском метро появились указатели с использованием латинского алфавита. Сначала о них говорили, как о временной мере, призванной облегчить жизнь иностранным болельщикам. Вот только временная мера, как водится, оказалась не такой уж и временной. Чемпионат прошел, таблички не только остались, но и начали расползаться сначала по Минску, а потом и по регионам. И все бы ничего, но смущали два обстоятельства.

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Во-первых, жизнь интуристам это нововведение не облегчило. Надписи были выполнены не на понятном всему миру английском, а на «белорусской латинке», изобилующей диакритическими знаками. Большинство иностранцев просто не могло их адекватно прочитать.

Когда-то «латинку» использовала ополяченная шляхта и местная фрондирующая против Империи интеллигенция, а теперь пытаются возрождать националисты для демонстрации «нерусскости» белорусов. В какой-то степени эта «латинка» является одним из символов белорусского национализма и ее присутствие в общественном пространстве было предметом их законной гордости.

А во-вторых, таблички на «латинке» вытесняли русские. Во второй половине десятых идеология националистов ситуационно совпала с политикой власти, которая тогда выстраивала многовекторность и дистанцировалась от России. Дошло до того, что накануне выборов 2020 года в Минске практически не осталось домов, на которых табличка с адресом была на русском. Объявления в общественном транспорте – тоже только на мове.

Разумеется, граждане многократно обращались в различные государственные инстанции с требованиями вернуть на улицы и в транспорт язык, на котором в Белоруссии говорит большинство. Но до недавнего времени в ответ они получали лишь отписки разной степени вежливости. Признавать свои перегибы власть не хотела даже после того, как политические ветры подули совершенно в другую сторону.

Интересно, что слова Сергеенко вскоре убрали с сайта государственного информационного агентства «БелТА», и это не осталось незамеченным. Однако радоваться поклонникам «латинки» рано. Вероятно, дело в не совсем корректной формулировке. Слова чиновника можно было истолковать так, что транслитерировать надписи будут с русского. Вскоре, однако, появились комментарии других участников совещания, и стало окончательно понятно – перегибы будут исправлять.

Как именно – решение еще не принято, но по словам председателя Госкомимущества Дениса Матусевича, который возглавляет также и топонимическую комиссию при белорусском правительстве, транслитерацию сделают более понятной для интуристов и уберут из нее диакритические знаки, чтобы белорусские названия читались иностранцами так, как они звучат в оригинале.

Планируется сократить и сферу употребления транслита. На картах для иностранцев он, безусловно, останется, а быть ли ему в переходах метро и на остановках (массовое появление новых остановок с «латинкой» вызвало недавно очередную волну недовольства) – вопрос дискуссионный. Судя по всему, с уходом латинки, вернется на улицы и русский язык.

Победа? Еще нет. Пока еще можно сказать, что голос тех, кто все эти годы боролся с дерусификацией Белоруссии, был услышан властью. Есть надежда, что не только услышан, но и станет руководством для принятия решений.

Разумеется, оппозиция, у которой отнимают предмет ее гордости, устроила истерику. Кричат, как обычно, о наступлении Русского мира и угрозе белорусской идентичности. Что особенно забавно, они умудряются обвинять противников латинки в том, что они раскалывают белорусское общество. В реальности – с точностью наоборот. Выступая против русского языка, на котором говорит большинство, они сами обостряли в обществе противоречия и разжигали рознь. Будут на улицах на равных оба госязыка, а националистическая латинка будет там, где это необходимо, заменена на понятную интуристам транслитерацию – не будет и предмета для раскола. Все интересы будут удовлетворены. Кроме интересов русофобов, разумеется.