Дерусификация и десоветизация стали самоликвидацией украинского народа

20.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Десоветизация Украины, задевающая память о Великой Отечественной войне, неизбежно вела к героизации нацизма, на что сознательно пошло киевское руководство.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер движения «Суть времени», писатель и публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый раз, когда проходит так называемая декоммунизация, десоветизация и она тем более задевает Великую Отечественную войну – это всегда поднятие нацизма. Невозможно это опустить, чтобы это не поднять, потому что это как два враждебных полюса. И все кампании десоветизации, декоммунизации – это программы ренацификации, и Украина это показывает. Так это и задумано, потому что ясно, что советский солдат победил и нужно его опустить, а тем самым тех [гитлеровцев и их пособников] начать подымать», – заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что никакая страна в мире так не зависима от советской истории, как Украина.

«Если все остальные страны – Армения, кто угодно, имеют какой-то бэкграунд, который позволил бы построить идентичность, хотя и это невозможно при 70 годах советской власти, то Украина может быть только опёртой на советскую идентичность. И когда её уничтожают, это самоликвидация украинского народа. Дерусификация и десоветизация – это самоликвидация украинского народа, а значит и украинского государства», – добавил Кургинян.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв также напомнил важность советского наследия для Украины.

«Под серпом и молотом украинский народ прирастал численно, получил образование, получил выдающуюся экономику, науку, культуру, и в 1991 году обрёл независимость в территориях, которая никогда бы не была, если бы не серп и молот. Напомним, что сделал Ленин и Сталин, чтобы Украина стала в современном виде, получила 52 миллиона человек и шестую экономику в Европе.

Под свастикой для Украины было уготовано одно будущее – рабами в Германию и уничтожение тех, которые есть на территориях, и захват земель. Это было прописано Гитлером очень давно», – отметил Соловьёв.