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12.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Конфликт, мова, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Скандал, Украина, Цензура, Юго-Восток
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Дерусификация тормозит из-за населения Юго-Востока – министр культуры Украины

Новости Украины

Русскоязычное население юго-востока Украины мешает власти провести тотальную украинизацию со штрафами за нарушение языкового законодательства.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший гендиректор медиахолдинга 1+1, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ткаченко похвастался, что является одним из основоположников украинизации телеэфира и выступает за тотальное вещание на «мове».

«Хочу напомнить, что именно я, когда работал на канале, был инициатором введения квот, и совместно с госпожой Сюмар и другими продвигал эту идею. Мало того, я был сторонником, но, к сожалению, единственным среди всех телеканалов, который предлагал квотирование украинского языка.

К сожалению, как вы знаете, это консенсусное решение… и принять такое решение, к сожалению, в то время не было возможным. Хотя я до сих пор остаюсь сторонником 100%-го квотирования… Я лично сторонник 100%-го квотирования.

К сожалению, в той ситуации, в которой мы живем, и в которой значительная часть населения на юге и востоке страны общается на русском языке, мы можем лишь нежно продвигать украинизацию, а не заставлять людей завтра штрафами общаться на украинском языке», – рассуждает русофоб.


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