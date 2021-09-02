«Держал как использованный презерватив» – Делегацию Украины обвинили в надругательстве над символом США

02.09.2021 13:46 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Члены украинской делегации в Вашингтоне, которую возглавил президент Владимир Зеленский, вели себя как туристы из глубокой провинции, впервые увидевшие мировые достопримечательности.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Владимир Корнилов.

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Так эксперт прокомментировал фотографию, которую в своем блоге обнародовал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. На снимке чиновник позирует так, будто держит кончиками пальцев монумент Вашингтону, который возвышается над Белым домом.

«Туристы, как мы знаем, любят подобные эффекты – пирамиды египетские на ладони, шпиль Эйфелевой башни на руке и так далее, мы знаем подобные истории. Для туристов – это вполне нормальная фотография. Другое дело, что это показывает, насколько «загружена» украинская делегация. Тут нам говорят, что такой насыщенный визит, все работают просто на износ. Смотришь кадры – бегают по Лафайет-скверу, гуляют, выходят на променады, дурачатся на фотографиях. То есть, такое впечатление, что людям просто делать нечего, гуляют по Америке, Вашингтону, а визит Зеленского в США, скорее, является туристическим, чем каким-то рабочим», – заявил Корнилов.

Известный украинский журналист Руслан Коцаба выразился еще более резко.

«Зеленский за наши с вами налоги, то есть, за бюджетные деньги решил себе попиариться в пятизвездочном отеле, крутом, в Вашингтоне, по две тысячи за номер. Взять зашквар с Сергеем Никифоровым, его пресс-секретарем, который показал, типа, что он держит шпиль Белого дома как, извиняюсь, использованный презерватив. Это не дипломатия, это зашквар за зашкваром», – заявил Коцаба в эфире телеканала «Первый независимый».

Обслуживающий Петра Порошенко прозападный политолог Тарас Березовец подробно объяснил, почему поведение пресс-секретаря Зеленского оскорбительно для американцев.

«Вижу, не до всех дошёл истинный смысл вчерашнего скандала с новым пресс-секретарём Зеленского в Вашингтоне, и отдельные одаренные персонажи пытаются выдать его за естественную реакцию раскрепощенного человека. Во-первых, такое мнение является глубоко поверхностным, поскольку речь идёт об официальном чиновнике, находящемся в рабочем визите в стране главном внешнеполитическом партнере, да ещё и на деньги украинских налогоплательщиков. Во-вторых, речь идёт об оскорблении одного из главных национальных символов США, напомню, речь идёт о Мемориале Вашингтона, одного из отцов-основателей современной Америки. Мемориал имеет намного более сакральный и глубокий смысл, чем обычный памятник и потому отношение к нему со стороны не обычного гражданина, а государственного чиновника иностранного государства толкуется совсем по иным принципам. В-третьих, нахождение в таком напряжённом визите попросту не оставляет времени на подобные глупости и наоборот, проявление подобной дури свидетельствует об обратном – человек на фото просто не понимает, зачем он там и что делает. И наконец, момент всегда имеет ключевое значение. Америка глубоко скорбит по жертвам теракта в Афганистане, где от рук смертника погибло рекордное количество американских военнослужащих. Подобный поступок в момент национального траура в отношении одной из национальных святынь попросту недопустим», – резюмировал Березовец.