«Держали наготове трупы детей»: Украина не отказалась от бесчеловечных провокаций – Васильев

Любовь Смирнова.  
17.09.2024 19:42
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Служба внешней разведки РФ заявила о подготовке Киевом удара по детскому учреждению на подконтрольной Украине территории, чтобы иметь веский повод атаковать Россию.

Аналогичная провокация планировалась весной 2022 года, и усилиями разведки ее удалось предотвратить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Служба внешней разведки РФ заявила о подготовке Киевом удара по детскому учреждению на подконтрольной...

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В эфире «Первого севастопольского» инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев сообщил, что в мае 2022 года в одну из больниц Днепропетровска стали свозить трупы детей, умерших по разным причинам.

«Их там накапливали, замораживали. Родителям трупы не выдавали. И была информация, что это подготовка какой-то провокации. Украинские войска занимали школы, детские сады, по которым мы наносили удары. И в конце весны 2022 года на случай такого удара были подготовлены трупы детей, которые привезли бы на место и через пару-тройку часов представили бы журналистам. Никто бы не стал проводить экспертизу о давности и причине смерти.

Раскрытие этой провокации в публичном пространстве привело к её приостановке. Скрытность подготовки таких мероприятий является основой успеха. Поэтому в данном случае Служба внешней разведки отрабатывает превентивную информацию для того, чтобы не допустить сам факт», – отметил он.

«Потому что, когда об этом уже заявлено, нет смысла этим заниматься – журналисты могут предложить провести исследование кожных покровов и всего прочего. И провокация сыграет против заказчика, потому что станет очевидно, что это жёсткая манипуляция. Поэтому, я думаю, что провокация сейчас не случится. Но это не значит, что она не случится через несколько месяцев, когда всё поутихнет», – заключил эксперт.

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