Служба внешней разведки РФ заявила о подготовке Киевом удара по детскому учреждению на подконтрольной Украине территории, чтобы иметь веский повод атаковать Россию.

Аналогичная провокация планировалась весной 2022 года, и усилиями разведки ее удалось предотвратить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире «Первого севастопольского» инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев сообщил, что в мае 2022 года в одну из больниц Днепропетровска стали свозить трупы детей, умерших по разным причинам.

«Их там накапливали, замораживали. Родителям трупы не выдавали. И была информация, что это подготовка какой-то провокации. Украинские войска занимали школы, детские сады, по которым мы наносили удары. И в конце весны 2022 года на случай такого удара были подготовлены трупы детей, которые привезли бы на место и через пару-тройку часов представили бы журналистам. Никто бы не стал проводить экспертизу о давности и причине смерти.

Раскрытие этой провокации в публичном пространстве привело к её приостановке. Скрытность подготовки таких мероприятий является основой успеха. Поэтому в данном случае Служба внешней разведки отрабатывает превентивную информацию для того, чтобы не допустить сам факт», – отметил он.