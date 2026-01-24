Держаться как Пашинян! – укро-пропаганда раскрыла многоходовку «Дух Анкориджа»
Озвученное на Аляске условие о прекращении боевых действий в случае, если ВСУ отступают из Донбасса, – «многоходовка» Кремля. Однако, такой «хитрый план» рискует дать сбой, ведь не сработал в Армении после потери Карабаха.
Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вопрос территорий связан с тем, что требования, которые Путин выдвигает, – для дестабилизации ситуации в Украине. То есть это, я бы сказал, чекистская многоходовочка. Чтобы украинская власть приняла решения, которые приведут к дестабилизации ситуации в Украине, возможно, к развалу ВСУ», – сказал Портников.
По его словам, расчет на то, что часть укро-войск откажется отступать из Донбасса.
«ВСУ развалятся. Одни подчинятся решению верховного главнокомандующего ВСУ, другие нет. И тогда Россия спокойно захватит еще несколько областей, или часть нескольких областей, и будет требовать, чтобы украинские войска уже оттуда вышли», – тревожится Портников.
Он утверждает, что по такому принципу Россия якобы действовала во время последней войны за Карабах, когда не вмешивалась в конфликт. Ведь потом в Ереване начались протесты против не устраивающего Москву премьера Никола Пашиняна, однако тот сумел удержать власть.
Тем не менее, Портников опасается, что Кремль взялся за Украину гораздо серьёзнее.
«Для Путина собственная страна – это Украина. То есть, ему нужно восстановить контроль над Украиной советских времен. И потому это гораздо более угрожающая ситуация».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: