Держаться как Пашинян! – укро-пропаганда раскрыла многоходовку «Дух Анкориджа»

Озвученное на Аляске условие о прекращении боевых действий в случае, если ВСУ отступают из Донбасса, – «многоходовка» Кремля. Однако, такой «хитрый план» рискует дать сбой, ведь не сработал в Армении после потери Карабаха.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос территорий связан с тем, что требования, которые Путин выдвигает, – для дестабилизации ситуации в Украине. То есть это, я бы сказал, чекистская многоходовочка. Чтобы украинская власть приняла решения, которые приведут к дестабилизации ситуации в Украине, возможно, к развалу ВСУ», – сказал Портников.

По его словам, расчет на то, что часть укро-войск откажется отступать из Донбасса.

«ВСУ развалятся. Одни подчинятся решению верховного главнокомандующего ВСУ, другие нет. И тогда Россия спокойно захватит еще несколько областей, или часть нескольких областей, и будет требовать, чтобы украинские войска уже оттуда вышли», – тревожится Портников.

Он утверждает, что по такому принципу Россия якобы действовала во время последней войны за Карабах, когда не вмешивалась в конфликт. Ведь потом в Ереване начались протесты против не устраивающего Москву премьера Никола Пашиняна, однако тот сумел удержать власть.

Тем не менее, Портников опасается, что Кремль взялся за Украину гораздо серьёзнее.