«Держи лоха в надежде» – в Москве раскрыли принцип Зеленского

02.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Инициативы и заявления поставленного на президентство олигархами Владимира Зеленского противоречат друг другу потому, что он пытается угодить как националистам, так и сторонникам мира.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый гнилой, кровавый, паскудный украинский олигарх, который процветал при всех режимах, Ринат Ахметов, договорился с Коломойским, они вложились в «Слугу народа», в Вакарчука. Они вложились практически во всех. Они уже создали за «Слугой народа» следующие политические партии и следующих зеленских, которые уже могут прийти на смену этому Зеленскому. У них уже всё хорошо.

У них через три недели выборы. У Зеленского, «Слуга народа» которого претендует чуть ли не на 50% по пропорциональной части, электорат очень эклектичный. Там есть русофилы, русофобы, те, кто за мир, кто за колбасу, и так далее.

Им всем надо что-то показать. Для одних разводим войска, для других стреляем, для третьих договариваемся, для четвёртых говорим: «Никогда этого не будет», – отметил эксперт.

В свою очередь, главный редактор издания «News Front» Константин Кнырик рассказал, как Владимир Зеленский обманывает украинский народ.

«Поведение команды Зеленского в отношении украинского электората заключается в следующем: «Держи лоха в надежде», по-другому сказать не могу.

Выходит господин Богдан и говорит о русском языке, что «Мы разрешим Донбассу», то есть дали надежду людям на этой территории. Проходят сутки, выходит другой представитель Зеленского, и говорит: «Нет, это было его частное мнение», то есть другим подали надежду.

Пришли в Станицу Луганскую, произошло разведение. Зеленский сказал, что это шаг к миру. В это время его же армия утюжит Донбасс. Это параллельные два процесса – тут в надежде одни, там другие.

У Зеленского конфликтная ситуация с Климкиным, он вышел и открыто сказал: «Климкин саботирует работу». А почему он не говорит это про украинских генералов? Если ключевой вопрос для вашего государства – это мир, но мирные инициативы саботирует армия, и он, как главнокомандующий, не способен поменять ситуацию, почему – так же публично, красиво про это не говорит? Где логика этих действий», – возмутился журналист.