«Держись, Манька, почалося!» – на Украине штурмуют облгазы

12.11.2018, Кривой Рог, Владимир Гладков

С сегодняшнего утра под стенами принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу «Криворожгаза» боевики «ООС», АТОшники и родственники солдат жгут шины, протестуя против блокировки подачи голубого топлива на котельные «Теплоцентрали».

Об этом сообщает местный сайт «Первый городской», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации источника, на митинг под компанией-монополистом собралось до 300 горожан, которые требуют газ и тёплые батареи в своих квартирах. Люди не дают потушить пожар прибывшей пожарной бригаде, некоторые ворвались в здание предприятия.

Как отмечается, с 11 ноября «Криворожгаз» блокирует подачу голубого топлива на котельные «Теплоцентрали», жалуясь «на давление на предприятие». По состоянию на утро 12 ноября полноценно заработали четыре котельные, ещё одна разжигается, и одна пока остаётся заблокированной.

Ещё вчера под забором главы правления ПАО «Криворожгаз» собирались десятки тепло одетых горожан с плакатами «Мы замерзаем насмерть», «Колесник, тебе тепло?», «Наши дети мёрзнут», которые принесли с собой шины и жгли костры.

Газовые баталии на этих выходных в Кривом Роге, которые обострились в воскресение, на своей странице в «Facebook» прокомментировал эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич.

«В Кривом Роге война, «Нефтегаз» ожидаемо не дал номинации на газ государственной теплоцентрали. Котельные без газа. Город мерзнет. Кто-то нанял титушек чтобы незаконно подключить котельные (возможно, мэр). «Криворожгаз» поступил по закону и не допустил несанкционированного отбора. А-ля титушки начали бить стекла в автомобилях работников «Криворожгаза» и резать шины. В итоге с завтрашнего дня «Криворожгаз» не будет обслуживать город, аварийные службы не работают, поскольку предприятие заблокировали. Полиция бездействует. Это Украина детка», – написал Марунич.

Похожего мнения придерживается и эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

“Держись, Манька, почалося! Газовый бунт шагает по стране. Как минимум в двух городах начинаются акции гражданского неповиновения с мордобоем исполнителей. К чему это приведет в масштабах страны – вопрос риторический”, – отмечает Землянский в своем блоге.

“Сегодня “Криворожгаз” блокирован вместе с аварийными бригадами. Бьют стекла на автомобилях, отключили воду в помещении предприятия. То есть на аварийные ситуации с газом выезжать некому. Спрогнозировать ситуацию с учетом снижения температуры не сложно. Криворожане и раньше отличались буйным нравом. А когда дома морозильник – сидеть точно никто не станет. И пойди ты им докажи теперь, что все происходящее – это мудрое решение Правительства и дерзких менеджеров из Нафтогаза”, – пишет эксперт.

Он прогнозируют, что аналогичные протесты стоит ожидать в Смеле, Севердонецке, Павлограде, Кропивницком (Кировограде).

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