«Держите его семеро!» – украинского националиста не пустили «на войну» в Крым

15.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Националисты из ВО «Свобода» в феврале 2014 года готовили вооруженное противостояние в Крыму, чтобы не допустить его вхождение в состав России.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил бежавший из Крыма тягнибоковец, экс-депутат Верховной рады Эдуард Леонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Леонова, остановили этот процесс в то время исполняющие обязанности глав МВД и СБУ Арсен Аваков и Валентин Наливайченко.

«Аваков и Наливайченко физически не пустили меня, в то время народного депутата Украины, физически не пустили, в том числе шантажом и угрозами. Конечно, что Турчинов и Пашинский послали их ко мне и к Тягнибоку, мы в сессионном зале находились. Я по телефону координировал наших парней на вооруженное сопротивление в Крыму, и я должен был из сессионного зала сразу выскакивать и ехать в Крым.

Это было буквально 21-е, 22-е число февраля, самое начало. Мы на тот момент мобилизовались и уже имели договоренности с милиционерами нашими, крымскими, с нормальными, что нам дадут оружие и мы будем совершать вооруженное сопротивление. И на тот момент можно было это сделать.

Но подошли Аваков и Наливайченко реально, пока я по телефону говорил, очень оперативно, подошли к Тягнибоку, позвали меня и шантажировали Тягнибока очень жестко. Они сказали буквально следующее: «Если Леонов сейчас поедет в Крым, мы его знаем, тут же будет кровопролитие и «Свобода» будет виновата в гражданской войне. Мы по всем СМИ это скажем, мы уже звонили послам Америки, Европы и так далее, мы на международном уровне «Свободу» сделаем террористами»…

Они говорят: «Мы контролируем, у нас все под контролем, не волнуйтесь парни. Мы же только что на Майдане вместе были. Парни, если вы сейчас поедете, будет кровь, будет кровопролитие. Если вы останетесь тут, то все будет хорошо, мы же одна коалиция, а коалицию нельзя разваливать», – заявил Леонов.

При этом, националист уверен, что «возвращать» неподконтрольные Украине Крым и Донбасс они будут вооруженным путем.

«Освобождать всю территорию Украины, включая с оккупированной частью Донбасса и Крымом, мы будем вооруженным путем. Это однозначно и стопроцентно. Без этого никак. В мощном сопровождении, скажем так, нашей дипломатии. Но должна, все-таки, возродиться настоящая украинская дипломатия», – резюмировал тягнибоковец.