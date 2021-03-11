Держите меня семеро! Эстония намерена спасти Украину от уничтожения

11.03.2021, Киев, Константин Серпилин

Новости Украины

Эстония никогда не признает Крым российским и будет всячески поддерживать Киев в противостоянии с Москвой.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Эстонии мы никогда не признаем аннексию Крыма со стороны РФ. Мы должны понимать, что это не только вопрос Крыма – это вопрос Украины, это вопрос свободы в Европе, свободы нас всех, кто разделяет демократические ценности и принципы международного права.

Потому что с февраля 2014 года и до сих пор Россия постоянно пытается уничтожить государственность Украины. Не только уничтожить территориальную целостность Украины, а также пытается уничтожить суверенитет и государственность. И мы, Эстония, постоянно следим за ситуацией, и предоставляем всю возможную помощь нашим друзьям в Киеве, чтобы они могли противостоять агрессии. И, действительно, мы должны работать вместе, чтобы данный вопрос не пропадал с радаров дискуссий», – сказал Михельсон.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко призвал европейских «партнёров» ввести против России новые санкции.

«Мы предлагаем санкционный режим по отношению к тем, кто нарушает права жителей Крыма», – призвал замминистра.