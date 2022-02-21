Дерзкий поступок: В Грузии установили новый памятник Сталину

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В Грузии социальные сети буквально взорвались после сообщения об установке нового памятника советскому вождю Иосифу Сталину в селе Вариани. Доминирующие в политике либералы-западники требуют незамедлительно демонтировать монумент «тирану, русскому диктатору и кровавому кремлевскому палачу».

На дерзкий поступок сторонники Сталина пошли одновременно с началом нового проекта американского Института развития свободы информации (IFDI) «Преодоление ностальгии вокруг Сталина» – да еще и в момент открытия монумента представители IFDI встречались с главой Горийского региона, где и находится село Вариани!

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Вообще, власти, да и мощное либеральное политическое крыло особенно усердно следят за тем, чтобы подобное «безобразие» не случалось в родном Сталина муниципалитете. И тут – такой демарш!

В грузинских селах и ранее восстанавливали памятники Сталину, но через некоторое время они демонтировались администрацией под давлением либеральной общественности. Последняя имеет безусловную поддержку со стороны дипломатического корпуса. Американский посол и представители стран ЕС имеют наглость публично критиковать подобные «рецидивы», указывая на «тоталитарное» прошлое.

Все эти действия, вызывающие отвращение и протест в простонародье, основываются на действующем под циничным названием законе «Хартия Свободы» – аналоге украинской декоммунизации, запрещающем в Грузии советскую символику.

Дом в Гори, где родился Сталин

Волна антисоветского вандализма активизировалась при Михаиле Саакашвили в 2010 году с главного памятника вождю. Весь мир видел кадры из города Гори, когда был демонтирован монумент Сталину на центральной площади. Это случилось ночью, с применением полицейской силы. (Впоследствии таким же образом были сняты с пьедесталов скульптуры вождя в разных других населенных пунктах Грузии).

Снесенный памятник Сталину в Гори

Демонтированный главный монумент лежит с тех пор на одной из коммерческих территорий вблизи Гори. Даже после сноса скульптура вождя – как кость в горле у властей. Местное население несколько раз пыталось пригнать подъемник, дабы поставить монумент на прежнее место. Понадобилось вмешательство полиции.

Интересно, что во время конфликта 2008 года в СМИ просочилась информация о том, будто грузинская сторона предложила российским военным за деньги взорвать монумент. Военные столкновения тогда шли в непосредственной близости к Гори, и город даже перешел под контроль российских войск. Называлась сумма – 50 тысяч долларов. «Хитрый план» саакашистов заключался в том, что почитаемый в народе монумент был бы уничтожен руками русских. Но желающих пойти на сделку не нашлось.

Среди случаев противостояния сторонников Сталина с прозападными властями самым нашумевшим стало возведение монумента в центре города Телави (это центр грузинского региона Кахетия). Тогда, в 2013 году при «новоиспеченном» запрещающем законе такого дерзновения от людей не ожидал никто. Ночью монумент облили краской либералы (приехав специально из Тбилиси), а потом городская администрация оказалась «зажата в тиски». Последовало множество заявлений со стороны всевозможных прозападных НКО и подконтрольных США политических лидеров. В конце концов администрация заявила, что памятник был поставлен без разрешения, и его демонтировали.

Монумент в Телави после атаки либералов

Атени, Акура, Шорапани, Алвани, Ванта, Чохатаури, Мухрани, Кварели, Тианети – это далеко не полный перечень населенных пунктов, где произошли такие истории. Большинство памятников народ вновь возвращал на место – и по нескольку раз! Вот такое вот нешуточное сражение идет за историческую память в Грузии.

Памятник в селе Алвани Памятник в селе Атени Памятник в Меджврисхеви Памятник в Зестафони

Оригинальным образом поступил житель города Зестафони, поставив памятник Сталину в своем владении. Более того, там он организовал целый мемориальный комплекс, пользуясь лазейкой в законе «Хартия». Несогласные ничего не смогли сделать, поскольку отсутствовали юридические рычаги.

Селяне из Вариани так уверены в своих силах отстоять памятник Сталину, что заявляют о намерениях постройки зоны отдыха вокруг монумента. На данный момент вся либеральная камарилья лихорадочно пытается уточнить, какой статус (частной или муниципальной) имеет территория, где установлен бюст. Но уже, не дожидаясь, монумент был по традиции атакован – облит красной краской в ночное время.

Тем временем, и борьба против самой «Хартии» также продолжается. На передовой рубеж вышел гражданин Грузии, оспоривший факт конфискации памятных медалей с изображением монумента «Родина-мать зовёт!». Разбирательство перешло в Верховный Суд – в последнюю судебную инстанцию Грузии. В случае победы создается хорошая база для оспаривания конституционности самого закона «Хартии Свободы».

Так или иначе, но возведение памятника Сталину в селе Вариани, близи родного ему Гори, безусловно, является самой свежей победой морально-политического характера в борьбе против мощнейшего либерального тренда и русофобии. Ведь Сталин последними преподносится не только демиургом советского тоталитаризма, но и «русским оккупантом» грузинского происхождения!