Десант на Крым с моря. Россия пытается сорвать планы врага

Россия начала наносить упреждающие удары по судам в портах Большой Одессы с целью сорвать подготовку врага к морскому десанту на Крым.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв.

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«Судя по интенсивности использования боевых средств, их все более широкому спектру, расширению масштабов, радиуса действия применения этих средств, никто со стороны Запада останавливаться не собирается. Все идёт по нарастающей, и всякого рода сюрпризов ожидать не просто стоит, а это однозначно им необходимо. Много раз мы говорили, что как в чеховской пьесе: если в первом акте висит ружьё, во втором оно должно выстрелить. И всё, что накоплено противником, всё, что подвозится, будет применяться. По крайней мере, за два с половиной года никто в отказ не ушёл», – отметил он.

Эксперт добавил, что все чаще логистические узлы поступления боеприпасов и техники на Украину подвергаются обстрелу со стороны российских ВКС.

«Подвоз идет через польский Жешув, молдавский Джурджулешты, через другие каналы, включая Прибалтику. Но, тем не менее, есть маршруты, которые, на мой взгляд, говорят об изменении нашего отношения к тому, как работают все эти коридоры. Если мы проанализируем новости, пусть и обрывочные, за последний месяц, то было нанесено несколько ударов по морской логистической цепочке. Некоторые данные не совпадают по времени и датам, но по крайней мере уже несколько раз мы наносили удары по судам, которые идут в Одесский порт. Причём один удар был нанесён по судну, находящемуся в море. Случайно это или нет – это вопрос. Плюс, по нескольким судам, которые стояли в портопунктах большой Одессы, как минимум трижды. Именно по судам. Не по складам, не по местам подготовки боеприпасов, а именно по судам», – подчеркнул Горбачёв.

Он добавил, что в течение этого периода было потоплено несколько плавсредств ВМС Украины, которых, в классическом понимании, уже не существует, но всё-таки пласредства у них есть.

«На днях была потоплена такая сцепка: две баржи и буксир-толкач между ними. Они, как пишут, направлялись для высадки значительных сил на Кинбурнскую косу. Там находились и люди, и боеприпасы. И, судя по картинкам, удар был нанесён нашим беспилотником. Всё это было сорвано, плюс был потуплен один из катеров. То есть в этом смысле боевая активность на морском направлении ведётся. Но даже эти факты говорят о том, что противник собирается высаживать десант, и у них есть на чём. Опять же, в сеть попали кадры обкатки шведских катеров в акватории Одессы. Их поставили не менее десятка, каждый способен транспортировать до 15 человек. Они быстроходные, оснащённые крупнокалиберными пулемётами. Всё свидетельствует о том, что боевая активность снижаться не будет. И недавние учения в Крыму по противодействию диверсионным вылазкам говорят о том, что мы должным образом оцениваем ситуацию», – заключил Горбачёв.