Десант правительства Крыма «шерстит» Ялту
Десант правительства Крыма «шерстит» Ялту. Это следующий город, где пройдет выездное совещание под руководством главы республики Сергея Аксенова, на котором по косточкам разбирают все сферы и отрасли.
По планам, совещание должно было пройти еще в среду 16 февраля. Но глава администрации Янина Павленко только-только вышла с больничного, и не могла полноценно «держать удар». В следующую среду совещание тоже не состоится – 23 февраля выходной по всей стране. Поэтому либо Ялту «пропесочат» уже в марте, либо изменят традиции «сорного дня».
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Судя по отчетам чиновников, проблемы в Ялте типичные для крымских городов – дефицит парковок, специалистов в медицинских учреждениях, плохие дороги, мусор, затопленные подвалы и протекающие крыши. Изобилие пристроек и самозахватов придомовых территорий, что традиционно для приморских городов. Есть и специфические вопросы: аварийного жилья много, но не везде жильцы хотят переселяться. Самые ветхие дома находятся ближе к морю, где каждый метр жилплощади год кормит.
Эти же дома периодически горят, что порождает слухи о специальном поджоге для высвобождения площадок под застройку. Как правило, возгорание в таких домах происходит под крышей, где проходит электропроводка. Ее мощность и износ не рассчитаны на современные электроприборы, а большинство старых домов отапливаются электричеством, и как только в Ялте холодает, население «садится на розетку». Так произошло этой зимой на домах на улицах Таврическая, Бирюкова и Киевская.
«На основании отчетов экспертизы, одна литера в доме по Киевской полностью выгорела, и 16 квартир подлежат сносу, – рассказала Павленко. – Жители попадают в программу переселения из аварийного жилья, а остальные остаются в своих квартирах, и дом идет под реконструкцию. Лицевой фасад здания останется прежним».
Для переселения Ялте нужно выстроить несколько многоэтажек. С лета новых квартир ждут пострадавшие от потопа жители Кореиза. Скоро к ним могут присоединиться жители домов, попадающих под снос при прокладке новой обводной дороги. Ее трассировка до сих пор не известна, хотя проект строительства в 25 миллиардов рублей уже получил одобрение Главгосэкспертизы.
К слову, Янина Павленко возглавляет рейтинг активности в социальных сетях среди глав администраций городов и районов. Но персональная популярность в Крыму может и стоить карьеры, если не головы. История экс-главы администрации Евпатории Андрея Филонова тому пример.
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