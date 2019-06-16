Десантники России и Белоруссии отрабатывают в Сербии уничтожение террористов

16.06.2019, Москва, Елена Острякова

Тактическое учение «Славянское братство-2019», в котором принимают участие российские, сербские и белорусские военные, проходит в Сербии.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе учения десантники трех стран отработают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контр-террористических задач», – говорится в сообщении.

В учении принимает участие порядка 700 военнослужащих трех стран, более 50 единиц военной техники, 5 самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата.

От РФ в учении принимают участие военнослужащие одного из десантно-штурмовых полков Псковского соединения ВДВ.

На первом этапе учения будет проведено слаживание подразделений и проведены совместные тактические занятия на полигонах «Пескови», «Орешац», аэродроме «Ковин». Кроме того, российские инструкторы проведут подготовку сербских десантников к десантированию из самолета Ил-76 с парашютными системами Д-10.

Командует подразделением российских десантников гвардии полковник Виктор Бабиков.

В этом году союзные маневры проходят в пятый раз. Впервые такие учения в 2015 году проводила Россия. В 2016-м они состоялись в Сербии на полигоне под Белградом, в 2017-м прошли неподалеку от белорусского Бреста, в 2018 году — под Новороссийском.

Отметим, что учения проходят на фоне обострения ситуации вокруг Косово, где местный сепаратистский режим при поддержке НАТО осуществляет попытки легализации вооруженных формирований в статусе армии вопреки требованиям резолюции Совбеза ООН.

Албанские сепаратисты Косово также выдвинули территориальные претензии на новые земли на юге Сербии.

Ранее российский военный эксперт Игорь Коротченко заявлял, что Сербии следует задуматься о присоединении к ОДКБ.