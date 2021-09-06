Десантнику ВСУ оторвала ногу «дружественная» мина

06.09.2021 21:26 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

На Донбассе убывающая по ротации группировка украинских боевиков забыла внести изменения в минных картах, что привело к потерям среди новоприбывших.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по информации ведомства, в 25-й бригаде ВСУ, вблизи Авдеевки, украинский десантник получил минно-взрывную травму и потерял ногу.

Взрыв произошёл в результате срабатывания мины, установленной рядом с маршрутом движения между позициями взводного опорного пункта.

Отмечается, что инцидент произошёл из-за халатности убывших по ротации боевиков, которые не внесли новые обозначения в минные карты

«На месте происшествия работает комиссия штаба ОТГ «Восток» и ВСП. По предварительной информации, минное заграждение не было внесено в формуляр минных полей, занимавшей ранее указанные позиции и убывшей по ротации, 72-й бригадой», – уточнили в пресс-службе.