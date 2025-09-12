«Дешевле сбивать над нами, чтобы не падало на польские домики» – на Львов-ТВ выпрашивают ПВО

В связи с инцидентом с дронами на польской территории Варшава поднимет перед НАТО отбракованный в прошлогоднем соглашении с Украиной вопрос о развёртывании ПВО над Галичиной.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас ещё с прошлого года подписано соглашение, которое предусматривает эти возможности. Сейчас этот вопрос актуализировали, и в разговоре Сибиги с Сикорским этот вопрос был поднят очередной раз. Польша подняла этот вопрос перед партнёрами по НАТО, поскольку всегда был посыл к тому, что должно быть соглашение стран НАТО на то, чтобы эти летающие объекты сбивать над территорией Украины. Уже видно и понятно, что безопаснее и, простите, дешевле сбивать те дроны, которые не долетели до госграницы и не пересекли её, и применять авиацию или средства ПВО для сбития объектов над территорией Западной Украины. Думаю, со временем это решение придёт, но надо над этим работать, чтобы мы не оставались одни без прикрытия союзников. И то, что вы сказали «бороться с Путиным лучше на чужой территории» – согласен. И как раз это вкладывается в логику помощи Украине», – вещал Боднар.

Ведущего очень вдохновили слова укро-посла.