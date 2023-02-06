«Дешево и сердито»: России предложили ответить США аэростатным троллингом

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Из полета китайского аэростата над территорией Соединенных Штатов России следует извлечь несколько важных уроков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил военный аналитик Илья Крамник.

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Он обращает внимание, что высотный разведывательный аэростат – это сравнительно дешевый способ получить съемку местности более качественную, чем со спутника, и с меньшей уязвимостью носителя для ПВО.

Кроме того, считает эксперт, меняя высоту полета, можно выбирать нужные воздушные потоки и таким образом сделать полет аэростата управляемым. По его мнению, возможностей ПВО и ПРО США обнаружить, сопроводить и сбить подобную цель радикально снизились по сравнению с 1970-ми годами.

Аналитик назвал ложными заявления Пентагона, что аэростат сбили «как только перестал представлять опасность для людей на земле».

«Над таежными районами Аляски, Канады и Айдахо, где на километр меньше людей, чем медведей, его можно было бы сбить с меньшей опасностью для людей на поверхности, чем над густонаселенным Атлантическим побережьем. Исходя из параметров цели, можно предположить, что сбили, как только стало возможным – теряя рабочее тело, шарик постепенно спускался, и когда оказался на высоте 20 тыс. метров, появился смысл поднимать на него истребитель. Теперь вопрос: а почему мы не используем такой недорогой и эффективный способ троллить США? Страну, которая объявила нас своим противником и врагом, которая массово поставляет ВСУ дальнобойное оружие и заявляет о готовности поставлять его еще больше», – сказал Крамник.

Он считает, что Россия могла бы построить в одной из дружественных стран Западного полушария один-два заводы по производству прорезиненной ткани и добыче гелия.

«Поставили бы производство аэростатов на поток и запускали их десятками в сторону США. Глядишь, у США появились бы и другие заботы, кроме давления на Россию. Дешево и сердито. А, вообще-то, судя по направлению воздушных потоков в стратосфере, запускать зонды в сторону США можно и с нашей территории. Вот и держали бы в тонусе истребительную авиацию США. А заодно бы получали ценную разведывательную информацию, компенсируя острую нехватку собственных спутников зондирования Земли из космоса», – резюмировал Крамник.