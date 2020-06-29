Дешевые авиабилеты не помогают – коммерсанты остались без летних сверхприбылей

29.06.2020, Москва, Игорь Петров

Авиакомпании постепенно восстанавливают пассажирские перевозки внутри России после карантинных мер, пытаясь стимулировать клиентов бросовыми ценами на билеты. Оставшись без летних сверхприбылей, коммерсанты просят государство о поддержке, заявляя об угрозе банкротств.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно сейчас, с возобновлением полетов, риск прекращения операционной деятельности увеличивается. Мы видим, что предложение на российском рынке перевозок превышает спрос, причем значительно.

Например, авиакомпания «Победа» вернула в небо уже 100% своих самолетов – при том, что она летает только на внутренних линиях. Более половины самолетов подняла авиакомпания «Россия», которая активно работает на туристических направлениях.

К сожалению, загрузить все эти рейсы нашими туристами не получается. И, чтобы простимулировать спрос, авиакомпании вынуждены устанавливать тарифы на очень низком уровне. Это приводит к тому, что пассажиры летают, но прибыли авиакомпаниям практически не приносят.

Того, что они заработают в этот летний сезон, не хватит даже чтобы покрыть даже совершенно чудовищный с точки зрения финансовых результатов второй квартал. Поэтому мы сталкиваемся с большим риском банкротства авиакомпаний», – сказал Пантелеев.

По его мнению, спрос на внутренние перевозки все же восстановится, и это внушает оптимизм.

«Засидевшиеся за пару месяцев самоизоляции люди сейчас реализуют отложенный спрос, они скупают билеты на курорты как угорелые. В этом плане спрос активно восстанавливается, уже пассажиропоток восстановился на порядка 40%. Летом, думаю, будет восстановлено до 80% внутренних перевозок. Также вероятно, что начнется восстановление и на международных линиях», – сказал Олег Пантелеев.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов не согласен с этим прогнозом, по его мнению, все может быть хуже.

«Я пессимистически отношусь к восстановлению объемов перевозок. По разным данным у нас от 6 до 20 миллионов безработных может быть в стране в результате этого коронакризиса. Многие предприятия обанкротились. А люди, у которых есть деньги, не полетят – боятся заразиться в самолете. Они предпочтут другой отдых, другой способ передвижения, например, в личном автомобиле.

Многие группы, которые раньше ездили на симпозиумы, конференции, тоже сейчас не путешествуют. Как оказалось, с помощью Скайпа и Зума можно прекрасно их проводить, никуда не нужно ехать.

Летний период кормит авиакомпанию весь год, и этот летний период будет провальным», – сказал Дельдюжов.