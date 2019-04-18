Дешевый цирк: Порошенко просит украинцев поверить ему снова, понять и простить

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Потерявший по итогам финальных соцопросов всякие шансы на победу Петр Порошенко в очередной раз обратился гражданам страны с просьбой “понять и простить” и поддержать его кандидатуру во втором туре президентских выборов 21 апреля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Обращение транслировали на Facebook-странице пока еще действующего президента.



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«Я знаю, как много у вас ко мне претензий. Я знаю, как трудно каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. Да, я не идеален. Но уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего», — умоляет Порошенко.