«Дешёвая агитка для туземной колонии» – в Донбассе оценили обращение Кента к украинцам по делу MH17

21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Москве необходимо признать «ответственность за крушение» в небе Донбасса в 2014 году малазийского «Боинга» и немедленно начать сотрудничать со следствием.

Об этом заявил и.о. временного поверенного в делах США на Украине Джордж Кент, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на фоне стелы на въезде в оккупированный Украиной Славянск Кент записал пропагандистский ролик, в котором обвиняет Россию в крушении борта MH17 и призывает Москву «признать ответственность и сотрудничать со следствием».

При этом он руководствуется украинской «версией» о том, что самолёт был сбит из «Бука», который якобы прикатили из РФ, сделали выстрел и укатили назад. Также в своём обращении Кент заверил, что поддержка Украины в борьбе с «агрессором» со стороны США – неизменна.

Заявление американца прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Кент ведёт себя точно так же, как его предшественники, выражая «поддержку» США Украине. Они действуют в своей парадигме, то есть, пытаются контролировать Украину по всем позициям как свою обычную туземную колонию. Кент будет продолжать пиариться на Донбассе, как Зеленский, который привозит туда западных послов и дипломатов. Это обычная тактика в отношении Украины», – отметил он в комментарии «ПолитНавигатору». «Что касается «Бука», поскольку сейчас голландский прокурор заявил о том, что собирается с делегацией приехать в Киев, дабы получить какие-то новые недостающие доказательства, это говорит о том, что полноценных доказательств у них нет», – добавил депутат.

При этом он напомнил, что американцы не собираются предоставлять спутниковые снимки, которые у них якобы есть.

«Фактически у суда остались анонимные свидетели и непонятно как смонтированные аудиозаписи, которые не позволяют защите провести экспертизу. Поэтому говорить можно очень много, но в течение семи лет идёт следствие и суд, на котором все эти «доказательства» разбиваются защитой. Думаю, прекрасно понятно, что веры никакой США нет», – заключил Бердичевский.