«Дешёвая шлюха!» – киевский дипломат набросился на генсека ООН за визит к Путину
Посетивший Россию генсек ООН Антониу Гутерриш якобы продался Москве и помогает ФСБ проводить спецоперации.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский дипломат, бывший глава секретариата Совета Безопасности ООН Александр Мацука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Гутерриш стал частью спецоперации ФСБ «саммит БРИКС». Гутерриш повёлся, как дешёвая шлюха. Он отказался ехать на глобальный саммит мира в Швейцарии, в котором приняли участие 98 стран.
При этом спикер генсека на вопрос, почему он туда поехал, ответил, что это нормальная практика, чтобы генсек ездил на заседание организаций с большим количеством участников и где присутствуют важные страны.
Он может считать Россию сколько угодно важной, но туда приехало 36 делегаций, в Швейцарии было 98, о чём мы говорим», – сказал дипломат.
«Это даже не плевок в сторону Украины, а плевок в сторону собственной организации. Он поехал к человеку, который в розыске у Международного уголовного суда, поехал в страну, которая признана агрессором», – добавил дипломат.
Спасибо!
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