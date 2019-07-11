Дешёвая уловка Зеленского не помогла ему избавиться от «Минска»

11.07.2019, Киев, Игорь Петров

Предложение провести переговоры с Россией в расширенном формате при участии США и Великобритании было, на самом деле, неудачной попыткой Зеленского отказаться от Минского формата.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, она (встреча в шестистороннем формате – прим. “ПН”) абсолютно нереалистична сегодня. Это ни Минский, ни Нормандский, ни Будапештский, ни какой-либо иной формат – это что-то новое.

США принимать непосредственное участие в этих переговорах не хотят. Формальное участие в этом переговорном процессе предусматривает не только возможности, но предусматривает ответственность за реализацию принятых решений.

Сегодня США находятся в выигрышном положении – они влияют на ситуацию в Украине руками украинцев, но ни за что не отвечают. И менять свой статус в ближайшее время они не захотят. Неоднократно по этому поводу высказывались американские дипломаты разного уровня – что для них тот же Нормандский формат не особо интересен.

Приглашение Британии в этой части выглядит странным с точки зрения и Берлина, и Парижа, и… да и Москвы. Думаю, что это неприемлемый для всех этих трех стран вариант.

Отсутствие инициатив в отношении привлечения в этот формат Китая или какие-то других нейтральных или условно нейтральных стран еще раз показывает разбалансированность этого формата.

Я думаю, что это была такая инстинктивная реакция. Это была попытка фактически отказаться от тех моделей переговоров, которые ему (Зеленскому) или достались в наследство от президента Порошенко, или сегодня навязываются ему другими политическими игроками на будущее», – заключил Бортник.