Подпишись на рассылку
27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Украина
Просмотров:

«Дешёвый пиар» – ОПЗЖ хочет переговоры с ЛДНР «ради территориальной целостности Украины»

Новости Украины

Если офис Владимира Зеленского отказывается от прямых переговоров с ДНР и ЛНР, партия ОПЗЖ может взять эту миссию на себя «ради мира и территориальной целостности государства».

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявил один из лидеров данной политсилы Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы готовы к таким переговорам ради мира и возобновления территориальной целостности нашего государства», – заявил Бойко.

Слова представителя ОПЗЖ прокомментировал «ПолитНавигатору» военнослужащий ДНР Игорь Немодрук – бывший житель Одессы, примкнувший к ополчению Донбасса.

«Во-первых, Украина не является самостоятельным государством, вопросы войны и мира решают Соединённые Штаты. А в руководство Украины американцами поставлены свои силы, а ОПЗЖ для США всего лишь запасной игрок, и сейчас они ничего не решают на Украине», – сказал военный.

«Поэтому со стороны Бойко это чистый пиар, игра на публику. Они прекрасно понимают, что их заявления не приведут ни к каким практическим шагам, никто на Украине им не позволит вести переговоры, полномочий им не дадут. Потому это – чистый пиар без опасения нести какую-либо ответственность за свои слова», – пояснил Игорь Немодрук.

Напомним, ранее ОПЗЖ не смогла защитить даже свои телеканалы, которые были отключены от эфире без всякого судебного решения.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть