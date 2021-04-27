«Дешёвый пиар» – ОПЗЖ хочет переговоры с ЛДНР «ради территориальной целостности Украины»

27.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если офис Владимира Зеленского отказывается от прямых переговоров с ДНР и ЛНР, партия ОПЗЖ может взять эту миссию на себя «ради мира и территориальной целостности государства».

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявил один из лидеров данной политсилы Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы готовы к таким переговорам ради мира и возобновления территориальной целостности нашего государства», – заявил Бойко.

Слова представителя ОПЗЖ прокомментировал «ПолитНавигатору» военнослужащий ДНР Игорь Немодрук – бывший житель Одессы, примкнувший к ополчению Донбасса.

«Во-первых, Украина не является самостоятельным государством, вопросы войны и мира решают Соединённые Штаты. А в руководство Украины американцами поставлены свои силы, а ОПЗЖ для США всего лишь запасной игрок, и сейчас они ничего не решают на Украине», – сказал военный.

«Поэтому со стороны Бойко это чистый пиар, игра на публику. Они прекрасно понимают, что их заявления не приведут ни к каким практическим шагам, никто на Украине им не позволит вести переговоры, полномочий им не дадут. Потому это – чистый пиар без опасения нести какую-либо ответственность за свои слова», – пояснил Игорь Немодрук.

Напомним, ранее ОПЗЖ не смогла защитить даже свои телеканалы, которые были отключены от эфире без всякого судебного решения.