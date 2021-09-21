Дестабилизация РФ важнее: Вашингтон не станет разгонять проворовавшихся российских иноагентов

21.09.2021 23:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

Председатель комиссии Совета федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов обратил внимание западных спонсоров кампании по дискредитации российских выборов на то, что их средства расхищаются российскими иноагентами.

Об этом он заявил сегодня на заседании комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть данные из разных источников, что наши иностранные агенты своеобразным образом осваивают средства, которые им выделяют. Они не создают новые фейки, а берут старые. Это какое освоение средств – ничего делать не надо. Деньги берут и не отрабатывают, отчитываются старым материалом в надежде, что не только мы, но и спонсоры не сообразят. Я подсказываю спонсорам: проведите ревизию использования ваших средств и накажите людей, которые расхищают деньги налогоплательщиков стран НАТО», – сказал Климов.

С ним не согласился политолог Алексей Мухин. Он считает, что агенты Запада будут продолжать поддерживать «плавучую нестабильность политической системы России».

«Никакого сворачивания деятельности, как это обычно происходит после выборов – не будет. Ребята работают без выходных. Несмотря на то, что их действия упростились (появились дубли), задействованные финансовые ресурсы заставляют нас подозревать, что нас ждёт нечто новое. Совершенно новые формы борьбы и воздействия. Наши оппоненты учатся, и это было исключением, что так тупо действовали иностранные агенты на этих выборах. Я думаю, что нас ждет изменение модели поведения», – сказал Мухин.

Он считает, что расчет Запада на иноагентов не оправдался, и поэтому он перейдет к более активной работе спецслужб в России.