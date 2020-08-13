13.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика, Экономика
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Дестабилизация в Белоруссии сильно ударит по украинской экономике


Украина как сосед Белоруссии и один из ее основных торговых партнеров понесет серьезные убытки в случае обострения ситуции в этой стране.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Если такая ситуация будет продолжаться, экономика Беларуси будет полностью дестабилизирована. У них пойдут разрывы торговых связей. Срывы поставок могут затронуть и экономику Украины, а политическая дестабилизация затронет и нас. Любой конфликт у наших соседей неизбежно будет отражаться и на нас.

Я рассматриваю происходящее в Беларуси как борьбу за власть. Не случайно западные страны, которые настаивают на уходе Лукашенко, не хотят, чтобы он принимал участие в новых выборах, потому что они понимают, что он все равно победит при подсчете голосов. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы легитимно избранный президент был устранен из-за того, что он проводит во многом пророссийскую политику.

Значительная часть военной российской техники не может быть изготовлена без поставок из Беларуси. Не случайно, что именно Китай и Россия первыми признали выборы состоявшимися и поздравили Лукашенко, а Запад не признает эти выборы. Украина заинтересована в сохранении добрососедских отношений, с одной стороны, но без отмашки Запада и США у нас не решаются признать выборы. Поэтому я думаю, что сейчас будет все затягиваться в ожидании разрешения кризиса», – сказал Суслов.

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