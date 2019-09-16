Деструктивные секты угрожают Армении

16.09.2019, Киев, Александр Ростовцев

В 301 году н.э. армянский народ стал первым, принявшим христианство на государственном уровне. Этот шаг был предпринят ради сохранения собственной идентичности и национального единства. В условиях, когда Армения более 500 лет не имела государственности, а армяне подвергались гонениям, ассимиляции и даже физическому уничтожению, именно христианство послужило основой для сохранения культурных корней и самобытности народа.

В наше время Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) продолжает играть важную роль в деле единства армянского народа как внутри Армении, так и за её пределами, поскольку подавляющая часть армян проживает в разных странах мира.

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Однако в последние годы в Армении активизировались религиозные секты, преимущественно имеющие штаб-квартиры в США, предпринимающие попытки подорвать устои ААЦ и традиционного христианства.

Сегодня в Армении по официальным данным Центра реабилитации жертв деструктивных культов зарегистрировано 65 религиозных организаций, из которых примерно 54 – секты. Порядка 350 тысяч жителей Армении, а это, на минуточку, свыше 10% населения республики, так или иначе, связаны с сектами. Правда, не все из них деструктивные, но всё же…

Так или иначе все религиозные организации, действовавшие в СССР, находились под чутким контролем КГБ и Совета по делам религий, не допускавших проникновения в страну или возникновения самодельных деструктивных религиозных сект.

Первая попытка прививки сектантства на почву Армении была предпринята в 1988 году почти сразу после разрушительного Спитакского землетрясения. Вместе с гуманитарной помощью населению эмиссарами раздавались брошюрки и велись душеспасительные беседы. КПД этих сектантских заманух был низким, кроме того, они встречали противодействие со стороны власти и общества.

Всё изменилось в «святые девяностые». Ультралиберальный первый президент независимой Армении Левон Тер-Петросян, происходящий из армян сирийской диаспоры, широко распахнул ворота для проникновения в страну сеятелей «мультикультурализма». В Армению хлынули ранее запрещённые или доселе неслыханные религиозные организации, усиленные матчастью, новейшими технологиями промывки мозгов, финансовой и политической поддержкой. Вся эта саранча ринулась захватывать позиции в СМИ, сетевом маркетинге, издательском деле, образовательных программах, а также подмяла под себя благотворительность.

То же самое, впрочем, можно сказать и о других бывших советских республиках с деморализованным и стремительно нищающим населением, остро нуждающемся в спасительной духовной анестезии.

В настоящее время в Армении активно действуют секты мормонов, «Свидетелей Иеговы», «Хоран», «Церковь сайентологов», «Евангелистская церковь», «Слово жизни», и прочая, и прочая, включая редких на постсоветских широтах «мунистов».

По данным Центра реабилитации жертв деструктивных культов, ежегодно в Армению на поддержку сектантов поступает не менее миллиарда неучтённых нигде долларов. Понятное дело, что столь мощный денежный поток, заходящий в страну с трёхмиллионным населением, не может остаться незаметным. Что свидетельствует о прекрасных связях сектантского руководства с представителями власти по всей вертикали.

Исследования Центра говорят о том, что в Армении активно работают свыше 200 нигде не зарегистрированных религиозных организаций. Концентрация сект особенно велика в Ереване, хотя в республике есть населенные пункты, где подавляющее число жителей вовлечено в сектантскую деятельность. В основном, в приграничных районах. Секты с многочисленным поголовьем адептов действуют в городах Гюмри, Арташат, Октемберян, Чаренцаван, Арарат и др. По данным Центра, в среднем, ежегодно ловцы душ заманивают в свои сети от 5000 до 7000 граждан Армении. Уловом все чаще и гуще становится молодежь, испытывающая неустройство, общественную невостребованность, жаждущая быть выслушанной и понятой, обрести единомышленников, способных помочь и избавить от повседневных проблем.

В общем, руководство сект умело эксплуатирует многочисленные прорехи в работе властей и общества с молодёжью, а также ловко манипулирует статьёй конституции республики о свободе совести и вероисповедании.

Наиболее опасной из действующих в Армении деструктивных сект считается религиозная организация «Слово жизни», учитывая ее финансовые возможности и участие в ее рядах влиятельных деятелей республики.

Здание секты «Слово жизни» в Ереване.

Секта «Слово жизни» старается завлечь в свои сети богатые семьи, политиков, втянуть и охмурить звёзд и воротил шоу-бизнеса. Наблюдатели сообщают, что руководство секты не так интересует количество, сколько качество новообращённых, исходя из их богатства и влиятельности.

Об этой организации в сети есть много интересной и в то же время противоречивой информации. Секта «Слово жизни» действует во многих странах и, подобно хамелеону, приспосабливается к местным условиям, почти всегда работая под другими вывесками и отличаясь гибкостью риторики. Иногда дело доходит до того, что отдельные щупальца организации часто и демонстративно могут не признавать друг друга.

Судя по всему, «Слово жизни» относится не то к разряду «экуменистов», не то к «неопротестантам», поскольку в своей деятельности она беззастенчиво эксплуатирует священные символы авраамических религий, таких, как крест и менора. В Харькове адепты «Слова жизни» были замечены за празднованием еврейской Хануки, по-видимому, руководствуясь принципом «у нас для каждого найдётся свой привлекательный кусочек».

По роду деятельности, секта создана для подавления традиционных апостольских церквей и активно участвует в политической жизни тех стран, куда пролезли её щупальца. В частности, активисты «Слова жизни» активно шуровали на Украине, во время «оранжада» и «Евромайдана».

Сообщается, что активное участие сектантов Армении в антигосударственных акциях прослеживаются с марта 2008 года, когда пригретые Тер-Петросяном высокопоставленные сектанты, и в первую очередь, члены «Слова жизни», требовали отмены результатов выборов и голосили об их «фальсификации» на том основании, что новое руководство поддержала ААЦ и лично католикос. Соответственно, секта распространяла в СМИ клеветническую информацию на каноническую церковь Армении и требовала «от всех сторонников демократической Армении» немедленно разорвать отношения с Армянской Апостольской Церковью.

Отмечены случаи, когда совместные патрули мормонов, иеговистов и адептов «Слова жизни», подобно акулам, кружили вокруг церквей ААЦ в Ереване, смущая разговорами и соблазняя прихожан примкнуть ним и «слиться в братской любви». На просьбы священников удалиться, сектанты (как правило, молодые люди), агрессивно обещали «перегрызть глотку», а то и вступали в драку.

Юридически подобные действия называются «прозелитизмом», или активным ведением миссионерской деятельности на чужой канонической территории, что жёстко пресекалось даже атеистической властью СССР.

Учитывая пристрастное отношение Пашиняна к мартовским событиям 2008 года, инспирированные новой властью нападения майдаунов на канцелярию католикоса Армении и непрекращающиеся попытки любой ценой добиться осуждения экс-президента Кочаряна и его силовиков, следует считать, что деструктивная секта «Слово жизни» является его естественным союзником и продолжает активно работать на раскол армянского общества.

К сожалению, «Слово жизни» и связанные с нею деструктивные секты «Новое поколение», духовный центр «Возрождение» и «Слово божье» до сих пор работают и в России, широко применяя практику промывания мозгов и очистки карманов доверчивой паствы под видом «разрушения родовых проклятий» и «исцеления от мирских болезней», а то и превращения внушаемых людей в бесплатную рабочую силу.

Кроме того, бывшие сектанты неоднократно свидетельствовали, что «Слово жизни» буквально культивирует ненависть к православной вере и её исповедующим. Но при этом «Слово жизни» и секта мормонов в Екатеринбурге получают полное содействие от одиозного «Ельцин Центра» при бесчисленных заверениях депутатов и чиновников всех рангов в своей любви к РПЦ и вере.

Но самое интересное, что руководство «Слова жизни» было неоднократно ловлено на заявлениях о желании увидеть «оранжевую революцию» в России.

Верховный «шаман» «Слова жизни».

В России введён законодательный запрет на деятельность сект иеговистов и сайентологов, но щупальца «Слова жизни» и мормонов, чья деятельность лоббируется в правительстве и законодательных органах США, всё ещё находятся на нашей территории, хотя их шевеление и ограничено законом «О миссионерской деятельности» из «пакета Яровой», согласно которому миссионеры-иностранцы фактически поставлены вне закона, хотя и имеют право вести агитацию исключительно внутри культовых помещений.

Армения лишена даже этого ограничительного механизма от чужеродного разрушительного влияния. Как отмечают представители ААЦ, бороться с засильем сект в республике очень сложно, практически – невозможно: у государства для этого нет ни денег, ни конкретной программы, ни, главное, желания. Самостоятельно справиться с агрессивным вторжением сектантов каноническая церковь не в состоянии. Необходимы соответствующие законодательные поправки, ещё более – широкая общественная поддержка, но есть серьёзные сомнения, что ограничительные меры получат понимание среди парламентариев и правительственных чиновников, среди которых орудует толпа грантоедов. В настоящий момент Армения и её каноническая территория практически полностью лишены иммунитета от сектантской заразы.

Армянская Апостольская Церковь долгие столетия спасала армян от деградации, ассимиляции и превращения в манкуртов. Кто в Армении и за её пределами спасёт её сегодня?