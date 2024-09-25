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Принадлежащая олигарху с российскими корнями и британским гражданством, барону Александру Лебедеву, британская газета The Independent публикует материал о выступлении посла Украины в Лондоне Валерия Заоужного на сьезде Лейбористской партии.

«Если Россия запускает ракеты по любым целям в Украине, гражданским или военным, то и Украина имеет полное право отвечать», – просветил, в частности, новоявленный дипломат и экс-главком ВСУ делегатов от правящей в Соединенном королевстве партии.

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Залужный поблагодарил Британию за поддержку, отметив роль лейбористов в борьбе с фашизмом и добавил, что этот опыт сейчас является аргументом в пользу ускоренного членства Украины в НАТО. Логически оба утверждения не стыкуются никак, но кого сегодня беспокоят такие мелочи, как логика?

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Украинский посол перечислил десять пунктов, которые он назвал главным из того, как новое лейбористское правительство Великобритании может оказать содействие победе Украины.

Первоочередной он назвал необходимость обеспечить Украину достаточным количеством новейшего оружия и снять ограничения на его применение.

Также Валерий Залужный заявил, что уже сейчас британцы могут помочь защитить украинское воздушное пространство, сбивая российские ракеты и дроны на западе Украины.

Поддержка вступления Украины в НАТО, по его мнению, является «главным элементом гарантий безопасности, необходимых для устойчивого мира».

Напомнил Залужный лейбористам и о необходимости воплощения санкций в отношении России. С этой целью он призвал активнее использовать для помощи Украине замороженные российские активы, а не деньги западных налогоплательщиков. Похвальная забота украинца о содержимом карманов британцев, ничего не скажешь.

Сообщается, что на съезде присутствовали, в частности, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и министр обороны Джон Хили.

В этой связи вспоминается давний дипломатический скандал, когда раздраженный Зеленский перекривлял одного из бывших британских министров обороны Бена Уоллеса, возмутившегося недостаточной степенью благодарности украинцев за оказанную им помощь. Тогда хозяин Банковой заявил, что готов 42 раза сказать “Дякую” – лишь бы давали Украине все, что ей нужно.

Сколько раз готов “подякувать” британцам Залужный – пока что неизвестно