«Десять новых танков русских захватят всё» – Стариков

Вадим Москаленко.  
20.04.2024 10:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У Российской армии появилась новая модификация танковой защиты, делающая бесполезными дроны и многие противотанковые орудия.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Российской армии появилась новая модификация танковой защиты, делающая бесполезными дроны и многие противотанковые...

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«Под Новокалиново появился так называемый танк-«черепаха». Оказывается, все сотни миллионов гривен, которые народ собирал – оказывается, они бесполезны. Как вы думаете, сколько таких танков-«черепах» теперь появится на фронте для пробития нашего фронта? Я думаю, в ближайшее время появится достаточно, чтобы они пошли», – сказал Стариков.

«Новокалиново с юга они уже зашли, он уже там ездил. Да, башня у него не шевелится, но его подбить невозможно, и снаряды не берут. Он туда поехал, туда, он высаживает десант штурмовиков. А сколько таких будет? Если рота, десять танков, то пробьют, и всё захватят. И ничего с ним не сделаешь. А куда тогда эти дроны, на которые мы деньги накидали? Они уже никому не нужны будут», – резюмировал эксперт.

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