«Десять новых танков русских захватят всё» – Стариков

У Российской армии появилась новая модификация танковой защиты, делающая бесполезными дроны и многие противотанковые орудия.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитЭксперт» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Под Новокалиново появился так называемый танк-«черепаха». Оказывается, все сотни миллионов гривен, которые народ собирал – оказывается, они бесполезны. Как вы думаете, сколько таких танков-«черепах» теперь появится на фронте для пробития нашего фронта? Я думаю, в ближайшее время появится достаточно, чтобы они пошли», – сказал Стариков.

«Новокалиново с юга они уже зашли, он уже там ездил. Да, башня у него не шевелится, но его подбить невозможно, и снаряды не берут. Он туда поехал, туда, он высаживает десант штурмовиков. А сколько таких будет? Если рота, десять танков, то пробьют, и всё захватят. И ничего с ним не сделаешь. А куда тогда эти дроны, на которые мы деньги накидали? Они уже никому не нужны будут», – резюмировал эксперт.