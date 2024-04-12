«Десятками выбрасывают трупы»: Лукашенко о варварском поведении Литвы и Латвии

Михаил Рябов.  
12.04.2024 00:15
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Прибалтика, Провокации, Происшествия


Погранслужбы стран Прибалтики выбросили на территорию Белоруссии десятки трупов нелегальных мигрантов, стремившихся попасть в Евросоюз, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

«И литовцы, и латыши десятками выбрасывают трупы через границу. Идёт какое-то количество мигрантов туда, они – забор построили – выбрасывают за забор к нам на границу. Сейчас снег растаял – обнажились трупы, валяются прямо на границе. Из Афганистана, Ирана люди есть, Африки. Зачем убивать людей и выбрасывать по-варварски?» – сказал Лукашенко.

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Погранслужбы стран Прибалтики выбросили на территорию Белоруссии десятки трупов нелегальных мигрантов, стремившихся попасть в...

В целом он охарактеризовал ситуацию на западных границах как «тяжелую».


«Особенно литовцы. Проводят учения, в мае планируют ещё проводить. Стоим лоб в лоб на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошёл на пользу. В Литву, Польшу – батальоны. Мы, конечно, были вынуждены развернуть свои части и выставиться против», – сказал Лукашенко.

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