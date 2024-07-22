Десятки дронов атаковали Россию. Поражен НПЗ в Туапсе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

«По информации муниципального Ситуационного центра сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила 8 БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет. Обследование территории продолжается. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу», написал глава региона в своем тг-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Позже последовала еще одна атака.

«Рано утром 22 июля киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать с помощью беспилотников гражданскую инфраструктуру Туапсе. По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты тушат возгорание на площади 50 кв. метров. На месте работают 31 единица техники, задействован 91 человек. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет», – добавил Бойко.

Как сообщило Минобороны РФ, всего ночью Россию атаковали 75 беспилотников.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.