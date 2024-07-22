Десятки дронов атаковали Россию. Поражен НПЗ в Туапсе
Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
«По информации муниципального Ситуационного центра сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила 8 БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет. Обследование территории продолжается. Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу», написал глава региона в своем тг-канале.
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Позже последовала еще одна атака.
«Рано утром 22 июля киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать с помощью беспилотников гражданскую инфраструктуру Туапсе. По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты тушат возгорание на площади 50 кв. метров. На месте работают 31 единица техники, задействован 91 человек. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет», – добавил Бойко.
Как сообщило Минобороны РФ, всего ночью Россию атаковали 75 беспилотников.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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