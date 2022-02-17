Десятки грузовиков со снегом стоят в очереди к снегоплавильному пункту на Мебельной

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Более двадцати грузовых автомобилей со снегом выстроились в очередь на подъезде к снегоплавильной станции на Мебельной улице в Санкт-Петербурге. Вереница спецтехники в очередной раз наглядно демонстрирует нехватку мощностей для уборки и утилизации снежных масс в Северной столице.

Длинная очередь из КАМАЗов, груженых снегом, выстроилась в четверг, 17 февраля, к снегоплавильному пункту на Мебельной. Более двадцати машин ожидают разгрузки, однако станция не успевает оперативно обслужить все прибывающие грузовики.

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СМИ неоднократно писали, что в Петербурге наблюдается острая нехватка снегоплавильных пунктов и установок, и вереница грузовых автомобилей на Мебельной является ярким тому подтверждением.

Аналогичная ситуация наблюдалась на этом пункте и в январе. Тогда на Мебельной выстроилось более 40 грузовиков. Ранее в «Водоканале Санкт-Петербурга», в зоне ответственности которого находится снегоплавильный пункт, объяснили , что маршруты машин координирует «Центр комплексного благоустройства». В случае формирования очереди, превышающей 10 автомобилей, оперативный руководитель филиала «Водоотведение» сообщает об этом диспетчеру подведомственного Комитету по благоустройству учреждения.

Напомним, снежный коллапс в Петербурге наблюдается с конца ноября, когда на город обрушились первые снегопады. Губернатор Александр Беглов утверждал, что коммунальные службы полностью готовы к зимнему сезону, однако Северная столица по-прежнему остается неубранной от снега и наледи. Коммунальный кризис, как сообщали СМИ, связан с отсутствием организации и контроля со стороны Смольного, а также с нехваткой снегоуборочной техники.