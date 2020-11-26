«Десятки смертей!» – в украинском телеэфире обвинили государство в заказных политических убийствах

26.11.2020, Киев, Игорь Петров

Следственные органы Украины игнорируют свидетельские показания по делу об убийстве Олеся Бузины, а президент отказывает в приеме его матери, поскольку власти Украины напрямую причастны к этому убийству.

Об этом в эфире ток-шоу «Соло» на телеканале «112 Украина» заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько лет назад я как адвокат защищал интересы и представлял интересы мамы убитого журналиста Олеся Бузины, Валентины Павловны Бузины. В этом деле имеется заявление известного в Украине журналиста, который обратился к власти с информацией о том, что ему известно, что убийство журналиста Олеся Бузины совершили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны, которые были ликвидированы сотрудниками СБУ на конспиративной квартире в Киеве.

Он предложил дать показания по этому поводу, рассказать все, что ему известно. Я как адвокат подал ходатайство следователю, прокурору о необходимости допросить важного свидетеля по этим обстоятельствам. Несколько лет прокуратура игнорируют это ходатайство. Журналиста не только не допросили – с ним даже не поговорили по телефону по этому поводу. Не говоря уже о том, чтобы проверить эту версию.

Кроме того, я напомню, что подсудимыми по этому делу, по убийству Бузины или исполнителями этого преступления, являются два человека, один из которых бывший уже сотрудник МВД, а другой – бывший сотрудник Вооруженных сил Украины. Оба они находились под наблюдением Министерства внутренних дел, их курировали сотрудники уголовного розыска. И я напомню еще о другом – что в производстве прокуратуры есть уголовное дело в отношении организаторов и заказчиков убийства Бузины.

Это дело не расследуется, это дело лежит без движения, по нему не проводятся следственные действия – и заказчик, и организатор этого убийства не устанавливаются вообще. Я могу утверждать, что само убийство Бузины было совершено в интересах украинской власти силовиками, представляющими украинскую власть, и это убийство было совершено не просто в интересах власти, но и по прямому указанию действовавший тогда украинской власти.

А не расследуются это дело и приговора мы не видим уже несколько лет по этой же причине – потому что власть не может осудить саму себя. По этой причине меняются судьи, меняются коллегии, меняются присяжные, до сих пор нет приговора, до сих пор никто из них не сидит. Более того, обвиняемые в групповом заказном убийстве спокойно передвигаются, находятся на свободе, меру пресечения им не избрали.

А над мамой убитого журналиста просто издеваются – она, мама убитого журналиста, обратилась к президенту с просьбой о личном приеме. И что вы думаете? Президент отказал – по этой же самой причине.

А кто убил экс-нардепа Калашникова с разницей в одни сутки с убийством журналиста Бузины? Не установлено ни заказчика, ни организатора, ни исполнителя, никого. А как вам эти странные смерти бывших регионалов? Больше десятка регионалов бывших «покончили жизнь самоубийством» при странных обстоятельствах – кто-то из окна выпрыгнул, кто-то из ружья стрелялся, кто-то вешался в странных абсолютно условиях. И вот, десяток таких смертей! Кто расследует эти факты? Никто», – сказал Ренат Кузьмин.