Десятки убитых и раненых: Украинские террористы сознательно ударили по мирным людям Белгорода

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ВСУ убили сегодня еще 9 жителей Белгорода. Кроме того, не менее 20 человек ранено, часть из них в тяжелом состяонии.

Ракетный удар пришелся по торговому центру на Харгоре. Есть прилет по стадиону школы №42 на Спортивной улице. В домах рядом с эпицентром взрыва выбило стекла. Квартиры осыпало мелкими осколками. На одной из улиц частного сектора погиб грудной ребёнок.

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«В Белгородской области у Украины только одна цель, согласованная с Западом – закошмарить людей. Она бьёт именно по людям в торговых центрах, по детям у новогодней ёлки, по каткам. Кроме террора, в Белгороде у нее других задач нет», – написала в своем тг-канале член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

«В своём бессилии бандеровские твари просто бьют по мирному населению. Боец, отомсти за убитых белгородцев! Уничтожай бандеровскую сволочь без всякой жалости!», – призывает военный эксперт Вячеслав Шурыгин.

«Русский город-герой принимает на себя бессильную злобу хохла, который в военном отношении на данный момент не может нанести нам такой ущерб, чтобы это сказалось на ходе боевых действий. Поэтому хохол просто убивает мирных белгородцев, тех, до кого он может дотянуться», – считает военкор военкор Герман Куликовский.

Политический обозреватель и редактор ФедералПресс Андрей Гусий связывает удар с назначением на должность главкома ВСУ Александра Сырского.

«Он кровожаден, но на поле битвы предпочитает бросать в бессмысленные штурмы, а результаты своей деятельности будет строить исключительно из ударов по гражданскому населению. Понятно, что спецоперация идет, я не говорю про всю линию столкновения, но вот сектор, откуда прилетает по Белгороду, надо зачищать – они бьют исключительно по гражданскому населению. Санитарную зону можно организовать очень быстро с ТЯО, а заодно показать – мы шутить и терпеть не будем», – написал Гусий.

Ведущий Радио КП Иван Панкин считает удар по Белгороду «ответкой на мощные и массированные удары России по украинским объектам и местам скопления солдат».

«У них есть практика «ударов возмездия». Может даже соответствующий институт планирования таких ударов при Минобороны. Отдельных от всего остального. А у нас нет, а есть – строгий план. Что тоже правильно. Но тут дело в медийной составляющей. Мы бьём массово, они – разово. Но шумихи больше. Это связано еще, конечно, и с террористическими характером их атак. Но главное, в слаженности работы всех их медиаструктур. И в их безбашенности, в целом. Все видят результат их работы. А результаты наших ударов останутся только в устах Конашенкова», – пишет Панкин.