«Десятки убитых и раненых»: в российском эфире впервые озвучили потери после удара по БДК в Феодосии

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Запуск британской ракеты «Сторм Шадоу» по большому десантному кораблю «Новочеркасск» 26 декабря осуществлялся со стороны Одессы и был зафиксирован «задним числом». Ракета шла низко, прикрываясь Крымскими горами. Массированного удара беспилотников для отвлечения ПВО, о котором ранее писали СМИ, не было.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал полковник запаса Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши спецы, которых вызвали «на ковер», стали отчитываться, почему они не увидели эту ракету. И тут вдруг обнаружилось, что наши средства ПВО якобы находятся в низинной части полуострова. Здравствуй, тетя Новый год. И это еще не все. Оказывается, украинцы при помощи англичан поступили очень грамотно: при ударе они воспользовались Крымскими горами. Оттуда и подбиралась к нашему кораблю эта ракета. Грамотный ход. Не надо быть украинцем, чтобы догадаться, что так враг действует», – сказал Баранец.

По его словам, в результате попадания погибло примерно 30 человек, более 20 ранены. Корабль затонул. Подлежит ли он восстановлению, неизвестно.

«Командование Черноморского флота, от которого потребовали рассказать, почему это случилось, признается, что не было постоянного боевого дежурства на самолетах. Ого-го, здравствуйте. Не кружил в том районе и наш самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Еще один прокол. И не прикрыто ПВО одесское направление. Вот сумма всех факторов, которая повлияла на этот печальный случай», – говорит полковник.

Он объяснил, почему БДК «Новочеркасск» находился в Феодосии.

«Там такая небольшая бухта и плотная-плотная стоянка кораблей. Решили замаскироваться среди гражданских судов. Туда и залез «Новочеркасск». Это пусть разбирается Минобороны и командование ВМФ», – резюмировал Баранец.