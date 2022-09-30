Десятки убитых и раненых: ВСУ ударили по колонне с беженцами

30.09.2022  11:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по колонне мирных жителей, которые ждали проезда на освобожденную территорию в Запорожской области.

Об этом в своем блоге сообщил член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по колонне мирных жителей, которые ждали проезда на освобожденную...

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Удар был нанесен в районе авторынка на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда в область.

В результате погибли 23 и ранены 34 человека.

«Буквально позавчера в знак протеста против действий режима Зеленского эти люди перекрыли дорогу с требованием выпустить их на освобождённую территорию. Сразу после этого к ним приехали представители СБУ и полиции, которые начали открыто угрожать и говорить, что запорожцы ещё очень сильно об этом пожалеют.

Окончательно слетевший с катушек наркоман мстит моим землякам-запорожцам за их нелояльность к его режиму. Мстит жителям Запорожского края за то, что мы сделали свой выбор на референдуме в пользу России. Мстит в день Воссоединения с Россией», – написал Рогов.

При этом, украинская пропаганда уверяет, что удар по колонне с мирными жителями нанесла российская армия, а не ВСУ. Советник главы МВД Антон Геращенко в своем блоге пишет уже о 24 погибших и 36 раненых.

«На лицо классическая провокация в стиле англосаксов по отношению к нелояльному гражданскому населению. Дождавшись удара нашей армии по военным объектам в Запорожье, нацисты нанесли удар по нашим людям, стоящим в очереди на выезд.

Сделано это было по классической формуле «Сами себя обстреляли» с последующими обвинениями России. Боевики Зеленского бьют по больницам в Донецке, вчера ударили по колонне беженцев в Харьковской области, а сегодня по нашим родным запорожцам», – отмечает Рогов.

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