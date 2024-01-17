Десятки западных самолетов и дальнобойных ракет нас не спасут – Арестович

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Чтобы добиться каких-то серьезных результатов на фронте, ВСУ нужны полторы сотни американских истребителей и полтысячи дальнобойных ракет одновременно.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В противном случае, по мнению Арестовича, подачки по 10-30 единиц не изменят положения дел.

«Мы с Россией столкнулись в длительную войну на истощение, очень длинную войну. Там работают другие законы. Появление любых средств, на которые надеются – F-16, ATACMS и так далее, если оно разовое, а не массовое… Вот, например, если бы дали 500 ATACMS сразу и мы их применили в течение месяца – да, это был бы колоссальный успех, они бы ничего не успели сделать и приспособиться. Но если их цедить так, как Запад цедит по 10-20-30 штук, то противник успевает приспособиться, так же, как он приспособился к «Хаймарс», которые имели ошеломляющий успех в первый месяц применения, а дальше – все, уже перестроились», – сказал экс-советник ОП.

«В этом проблема Запада – он все время дает России время. По субъективным причинам, потому что они – бестолковые, и по объективным, потому что у них этого нет, развалили армию за 30 лет. Поэтому все шапкозакидатели, которые считают, что сейчас F-16 приедут, ATACMS дадут и все порешают – спешу вас утешить, все это порешает только если разово приедут 160 F-16 или 100 и разово приедет 500 ATACMS в один момент. И у нас будут подготовлены еще наземные резервы, – тогда можно будет достичь серьезных результатов. А придут ли?», – заявил Арестович.