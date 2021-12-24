Десятый корабль НАТО зашел в порт Одессы

Новости Украины

В порт Одессы зашел десятый с начала этого года корабль НАТО. Речь идет о фрегате «Auvergne» ВМС Франции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фрегат предназначен для уничтожения надводных кораблей и нанесения ракетных ударов по наземным объектам. Также на борту он несет боевой вертолет. Военный эксперт капитан I ранга Сергей Горбачев напомнил, что за гостем с момента прохождения проливов следят силы Черноморского флота. Появление же его в порте Одессы символизирует поддержку официального Киева со стороны НАТО.

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«Этот фрегат зашел сюда на смену американскому эсминцу «Арли Берк». В данном случае мы являемся свидетелями реализации принципа последовательной ротации сил НАТО в Черном море. С учетом того, что конвенция Монтрё разрешает здесь находиться в течение трех недель, можно предположить, что на смену этому французу или сразу же, или на некоторое время одновременно с ним будет находиться, или через некоторое время после ухода сюда зайдет следующий корабль. Или американский, или французский, или британский, или итальянский – из состава ВМС государств, которые входят в НАТО. Я полагаю, что провокационных целей этот корабль не будет совершать, тем более, что были сообщения о том, что моряки-черноморцы, находясь неподалеку от него, установили с ним связь, обменялись необходимой информацией, и сейчас этот корабль, который до этого находился в румынской Констанце, зашел в Одессу, чтобы поддержать в публичном формате киевский режим, продемонстрировать, что заявление НАТОвского руководства реализуется в плане расширения партнерства с Киевом и поддержки Украины в ее статусе независимого государства. Полагать, что он каким-то образом может нам навредить, я думаю, оснований нет, с учетом того, что в принципе, с Францией у нас традиционно отношения спокойные, вызывать особых озабоченностей нахождение этого корабля с пониманием того, чем он занимается, не должно. Он выйдет из Одессы, и мы его сопроводим до входа в пролив Босфор», – заявил Горбачев.