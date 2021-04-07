Подпишись на рассылку
07.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Донбасс, Образование, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Детей Донбасса лишили права на русский язык и заставляют чтить карателей

Новости Украины

 На оккупированной ВСУ части ДНР организованное меньшинство диктует свою волю растерянному большинству.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказала жительница перешедшего в 2014 году под контроль киевского режима Краматорска Марина Торская (фамилия изменена в целях безопасности).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Она говорит, что жизнь взрослых в городе разделилась на до 2014 года и после.

«А у детей 2013 – 2014 годов рождения другой и не было. У них в Краматорске уже нет права выбрать для обучения родной русский язык или похвастаться подвигами предков. Герои теперь другие – «киборги», которые воевали тут с народом семь лет назад. Они везде – в новейшей истории Украины, на выпускных экзаменах, в книгах и даже в игрушках. Искусственно меняется генетический код.

У многих срабатывает защита – наступает отстраненность от происходящего. И таких все больше. До – было гораздо легче, свободней. А сейчас нас подгоняют под статус «свидомого» украинца – братоубийственную войну не вижу, голос разума не слышу, как на самом деле было – не скажу», – говорит Торская.

По ее словам, о сложившийся ситуации цензурно говорить сложно.

«Ситуация такая: организованное меньшинство пытается диктовать растерянному большинству свои правила, загоняя людей в угол. Факельным шествиям и воспеваниям Бандеры предаются сладострастно одни и те же. С этим похабным «патриотизмом» приходится мириться, сцепив зубы и сжав кулаки. Ведь их даже сопровождает и охраняет полиция. А несогласные с этим – вне закона», – отмечает жительница города.

Она называет самым тяжелым – искоренение русского языка.


«Не только на государственном уровне, теперь это и в быту. Больше всего страдают дети, потому что из русскоговорящей семьи утром они выходят в день, полный «чудес». Чего стоят их запуганные учителя, на которых за разъяснения на русском на уроке могут пожаловаться родители-активисты. Большим облегчением для продавцов в магазине служит фраза: «Вы можете говорить со мной на русском». Пока еще можно. Так всем хоть на миг становится легче», – резюмирует женщина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть