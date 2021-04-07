Детей Донбасса лишили права на русский язык и заставляют чтить карателей

07.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

На оккупированной ВСУ части ДНР организованное меньшинство диктует свою волю растерянному большинству.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказала жительница перешедшего в 2014 году под контроль киевского режима Краматорска Марина Торская (фамилия изменена в целях безопасности).

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Она говорит, что жизнь взрослых в городе разделилась на до 2014 года и после.

«А у детей 2013 – 2014 годов рождения другой и не было. У них в Краматорске уже нет права выбрать для обучения родной русский язык или похвастаться подвигами предков. Герои теперь другие – «киборги», которые воевали тут с народом семь лет назад. Они везде – в новейшей истории Украины, на выпускных экзаменах, в книгах и даже в игрушках. Искусственно меняется генетический код.

У многих срабатывает защита – наступает отстраненность от происходящего. И таких все больше. До – было гораздо легче, свободней. А сейчас нас подгоняют под статус «свидомого» украинца – братоубийственную войну не вижу, голос разума не слышу, как на самом деле было – не скажу», – говорит Торская.

По ее словам, о сложившийся ситуации цензурно говорить сложно.

«Ситуация такая: организованное меньшинство пытается диктовать растерянному большинству свои правила, загоняя людей в угол. Факельным шествиям и воспеваниям Бандеры предаются сладострастно одни и те же. С этим похабным «патриотизмом» приходится мириться, сцепив зубы и сжав кулаки. Ведь их даже сопровождает и охраняет полиция. А несогласные с этим – вне закона», – отмечает жительница города.

Она называет самым тяжелым – искоренение русского языка.

«Не только на государственном уровне, теперь это и в быту. Больше всего страдают дети, потому что из русскоговорящей семьи утром они выходят в день, полный «чудес». Чего стоят их запуганные учителя, на которых за разъяснения на русском на уроке могут пожаловаться родители-активисты. Большим облегчением для продавцов в магазине служит фраза: «Вы можете говорить со мной на русском». Пока еще можно. Так всем хоть на миг становится легче», – резюмирует женщина.