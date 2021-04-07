Детей Донбасса лишили права на русский язык и заставляют чтить карателей

Детей Донбасса лишили права на русский язык и заставляют чтить карателейНовости Украины
На оккупированной ВСУ части ДНР организованное меньшинство диктует свою волю растерянному большинству.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказала жительница перешедшего в 2014 году под контроль киевского режима Краматорска Марина Торская (фамилия изменена в целях безопасности).
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
Она говорит, что жизнь взрослых в городе разделилась на до 2014 года и после.
«А у детей 2013 – 2014 годов рождения другой и не было. У них в Краматорске уже нет права выбрать для обучения родной русский язык или похвастаться подвигами предков. Герои теперь другие – «киборги», которые воевали тут с народом семь лет назад. Они везде – в новейшей истории Украины, на выпускных экзаменах, в книгах и даже в игрушках. Искусственно меняется генетический код.
У многих срабатывает защита – наступает отстраненность от происходящего. И таких все больше. До – было гораздо легче, свободней. А сейчас нас подгоняют под статус «свидомого» украинца – братоубийственную войну не вижу, голос разума не слышу, как на самом деле было – не скажу», – говорит Торская.
По ее словам, о сложившийся ситуации цензурно говорить сложно.
«Ситуация такая: организованное меньшинство пытается диктовать растерянному большинству свои правила, загоняя людей в угол. Факельным шествиям и воспеваниям Бандеры предаются сладострастно одни и те же. С этим похабным «патриотизмом» приходится мириться, сцепив зубы и сжав кулаки. Ведь их даже сопровождает и охраняет полиция. А несогласные с этим – вне закона», – отмечает жительница города.
Она называет самым тяжелым – искоренение русского языка.
«Не только на государственном уровне, теперь это и в быту. Больше всего страдают дети, потому что из русскоговорящей семьи утром они выходят в день, полный «чудес». Чего стоят их запуганные учителя, на которых за разъяснения на русском на уроке могут пожаловаться родители-активисты. Большим облегчением для продавцов в магазине служит фраза: «Вы можете говорить со мной на русском». Пока еще можно. Так всем хоть на миг становится легче», – резюмирует женщина.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.