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Малая академия наук Украины займётся централизованной подготовкой юных неонацистов, чтобы было кем пополнять армию.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Юрченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня проходит фактическая ликвидация украинского государственного центра национально-патриотического воспитания путем присоединения его к Малой академии наук. Центр занимается организацией всеукраинской игры «Джура», сотрудничает со многими подразделениями ВСУ, СБУ, ГУР. Это позволяет детям и взрослым получать знания о фактическом использовании новейшего оружия. Скажите, пожалуйста, целесообразна ли такая ликвидация или реорганизация сегодня во время войны, когда национальное патриотическое воспитание молодежи крайне важно для будущей обороноспособности страны, будет ли вообще существовать этот центр «Джура», – спросил депутат.

Заместитель министра образования Андрей Витренко заверил, что площадка по подготовке молодых неонацистов будет не уничтожена, а наоборот расширена.