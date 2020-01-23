Детектор подтвердил вмешательство Сороса в расследование убийств на Майдане

23.01.2020, Киев, Игорь Петров

Детектор лжи подтвердил, что адвокаты боевиков Евромайдана и следователи, которые вели дела о загадочных убийствах снайперами в центре Киева в 2014 году, получали денежные средства от фонда американского финансового спекулянта Джорджа Сороса «Видродження».

Об этом в эфире телеканала Newsone заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Следователи, которые расследовали дела о Майдане, получали дополнительное вознаграждение. Откуда я это знаю? Юридически мир очень узкий. Я являюсь его частью. Следователи Майдана проходили полиграф. Так вот, по моей непроверенной информации из злых, но очень информированных уст и источников, у них очень сильная реакция, подтверждающая реакция на вопрос о том, платили ли им дополнительно, платило ли им «Видродження», платили ли им иностранные агенты. По всем этим вопросам у них, как это называется, «бьется полиграф».

А то, что адвокаты «Небесной сотни» официально получали деньги от «Видродження», в это может убедиться каждый. Заходите на сайт «Видродження», вводите в строку поиска «Майдан» и вы увидите миллионные гранты, которые получали адвокаты Майдана чтобы рассказывать нам о святом Майдане.

Вот почему преступления не расследованы – это большие деньги. Им нужно вечно проводить расследования, вечно нас обманывать, вечно кого-то обвинять, вечно получать за это деньги и вечно спекулировать вине, гневе, ненависти, боли и все, что принес нам Майдан, и что раскололо нас», – сказала Лукаш.

Напомним, что целый ряд должностей в руководстве Украины достался так называемым «соросятам» – воспитанникам различных грантовых программ американского финансового спекулянта.

В их задачу входит распродажа наиболее ценных активов, оставшихся на Украине, в ходе приватизации и открытия рынка земли.