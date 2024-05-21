Детерминированный хаос: Череда покушений на первых лиц закономерна – Марков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Череда событий в мае, связанных с покушениями на первых лиц, абсолютно не случайна, но не имеет единого центра организации.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

7 мая была совершена попытка покушения на наследного принца Саудовской Аравии, 13-14 мая поступило предупреждение о военном перевороте в Турции против президента Эрдогана, 15 мая совершено покушение на президента Словакии Фицо, 16 мая задержали угрожающего убить президента Сербии Александра Вучича, 19 мая госпитализирован король Саудовской Аравии – и гибель в результате крушения вертолёта президента Ирана Раиси.

«Вы знаете, я бы сказал так, что это совпадение. Безусловно, все эти факты они совпали в мае месяце, концентрировались во временной период. Но, возникает вопрос… это случайное совпадение или не случайное? Сейчас многим кажется, что эти совпадения не случайны, что есть какие-то базовые процессы у всех этих фактов», – отметил Марков.

Он добавил, что есть две основные точки зрения на эти события.

«Первая, что есть какой-то субъект, который все это делает и раскачивает ситуацию. Наиболее вероятным субъектом являются США и Британия. Возможно появление какого-то еще нового мощного субъекта, способного совершать во многих странах большие события. Такой точки зрения придерживается большинство. Я придерживаюсь несколько другой точки зрения, что это неслучайное совпадение. Но единого центра, штаба, который принимает решение – нет. Есть другое – есть быстрое нарастание хаотических событий в мире. И этот нарастающий хаос постоянно рождает яркие события, которые являются результатом этого хаоса, но одновременно подстегивают и ускоряют сам хаос, формируя некую лавину. Удастся ли нам угадать, куда идёт эта лавина, удастся ли нам сотрудничать, чтобы попытаться эту лавину остановить или отвести в сторону – это большой вопрос», – считает Марков.