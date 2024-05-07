«Дети голодают»: рабочие хлебокомбината в оккупированной Дружковке объявили забастовку  

В подконтрольной Украине Дружковке (ДНР) работники местного хлебокомбината более полугода не получают зарплату.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Дружковке остановился хлебокомбинат, который обеспечивал хлебом не только Дружковку, но Константиновку и другие населенные пункты Донецкой области, двести работников.

А знаете, почему остановился? С ноября 2023 года не платят зарплату персоналу, 200 работников не получают зарплату полгода. Это саботаж, диверсия. Критическое предприятие на данный момент, а они забастовки объявили, потому что голодные дети сидят», – рассказал Снегирев.