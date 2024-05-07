«Дети голодают»: рабочие хлебокомбината в оккупированной Дружковке объявили забастовку  

Вадим Москаленко.  
07.05.2024 12:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1589
 
Дзен, Донбасс, Общество, социальные протесты, Украина


В подконтрольной Украине Дружковке (ДНР) работники местного хлебокомбината более полугода не получают зарплату.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В подконтрольной Украине Дружковке (ДНР) работники местного хлебокомбината более полугода не получают зарплату. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В Дружковке остановился хлебокомбинат, который обеспечивал хлебом не только Дружковку, но Константиновку и другие населенные пункты Донецкой области, двести работников.

А знаете, почему остановился? С ноября 2023 года не платят зарплату персоналу, 200 работников не получают зарплату полгода. Это саботаж, диверсия. Критическое предприятие на данный момент, а они забастовки объявили, потому что голодные дети сидят», – рассказал Снегирев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть