Дети из Белгородской области столкнулись в Крыму с оскорблениями заукраинской молодухи

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Крымский лагерь «Мультфильм» в селе Песчаное оказался в центре скандала из-за заукраинской молодухи-вожатой, которая оскорбляла школьников из Шебекино (город Белгородской области на границе с Украиной, подвергающийся обстрелам ВСУ), сопровождая комментариями, как она ненавидит «мерзких русских детей».

Инцидент сняли на видео очевидцы, скандал дошел до Министерства образования Крыма, по распоряжению которого вожатую уволили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соцсетях вышла информация относительно вожатой из крымского лагеря «Мультфильм», которая снимала на видео оскорбления в адрес ребят из г. Шебекино в Белгородской области. Сухомлин Мария принята на работу вожатой в соответствии с действующим трудовым законодательством. За истекший период трудовой деятельности жалоб от детей и родителей в адрес Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым не поступало. На данный момент по информации руководства лагеря Сухомлин Мария отстранена от обязанностей вожатой. Проводится проверка по указанным фактам. Информация передана в соответствующие ведомства», – говорится в сообщении министерства.

Однако ни слова о проукраинской позиции вожатой, которая вела свои соцсети на украинском языке, обильно сдабривая русским матом, и отмечает геолокацию как «Украина.Крым», также мечтая купаться в полтавской речке, а не в Черном море.

Администрация детского учреждения, судя по тем же постам Маши Сухомлин, пыталась замять ситуацию еще до того, как скандал выйдет на уровень Минобразования, но не успела – зачистка соцсетей не помогла – видео уже разлетелось.

Прибывшим в Песчаное детям из Шебекино сразу не повезло – в поезде не работал кондиционер и туалет, а по приезде два отряда попали в лазарет с ротавирусной инфекцией.