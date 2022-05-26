Дети Херсонщины получат русские книги

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Новости Украины

В Крыму объявили сбор книг русской литературы для последующей передачи в Херсонскую область. Издания нужны детские и новые, а не залежавшиеся на полке книжного шкафа

С обращением помочь в сборе книг в своем телеграм-канале выступил глава администрации Керчи Святослав Брусаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 26 мая по 10 июня приглашаю вас присоединиться к акции по сбору книг русской литературы, – написал он. – Акция проводится для поддержания русской культуры среди населения, а также с целью искоренения у детей Херсонской области навязываемой все эти годы нацистской идеологии. Важно! К сбору принимаются только новые книги (русские народные сказки, былины, русский фольклор)».

В начале мая парламент Крыма отправил 60 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса, в том числе книги для детей и взрослых на русском языке. Кроме того, глава парламента Владимир Константинов поручил фракции «Единой России» организовать сбор продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости, а также учебников на русском языке, которые будут переданы местным жителям и в школы Донецка, Луганска и Мариуполя.

«Вместе с гуманитарной помощью остро необходим и другой гуманитарный груз: правдивая информация, честные учебники, особенно — учебники истории», — подчеркнул Константинов.