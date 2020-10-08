Дети кукурузы: Российская оппозиция – инфантильная и безапелляционная

08.10.2020, Москва, Платон Беседин

Активисты из Pussy riot решили напомнить себе – и вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. Ясно, что под это были сверстаны требования – например, расследовать похищения и преследования ЛГБТ-активистов, а также легализацию однополых браков.

Но боюсь, здесь всё же форма превалирует над содержанием. И «пуськи» в очередной раз решили напомнить о себе исключительно ради того, чтобы напомнить. Впрочем, не столь ярко, как раньше. Это вам не секс с беременными и не засовывание мороженых куриц в интимные места.

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К слову, в августе – до полного комплекта – над Кремлём пролетел ЛГБТ-флаг, запущенный художником – и вуаля! – бывшим мэром Архангельска Александром Донским.

Сейчас с Pussy riot работают правоохранители. Но интересно тут, прежде всего, вот что. Изумляют два качества, свойственные «пуськам», да и многим представителям российской оппозиции в принципе – инфантильность и безаппеляционность.

Эти «яростные борцы с режимом» вместо серьёзных шагов и серьёзных действий предпринимают совершенно детские выходки, которые позволяет себе разве что какой-нибудь хулиган Коля из спального района. Он не знает, как и чем удивить, но обратить внимание на себя очень хочет, а потому занимается самым примитивным.

Pussy riot, как и многие их однодумцы, скатились в совершенное убожество, стараясь угодить «обществу зрелища».

И если у «пусек» это, похоже, свойство мыслительной деятельности, то вот у главного оппозиционера всея Руси Алексея Навального – продуманные сервильность и подобострастие. Ведь смотрите: первые полчаса его интервью Юрию Дудю, помимо нелепых размышлений о галлюцинациях и «трипах», вызванных ядовитым веществом, он откровенно вылизывает своей пастве – то есть, школоте.

Воспоминания о «трипах» описываются одной чудной строчкой: «Даже Дон Хуан Кастанеду не учил, что с людьми можно обращаться вот так…» А вот с тем, чтобы сойти за «своего реального пацана», Навальный явно перестарался. Нелепо смотрится, когда он рассказывает, к примеру, как врубает серию «Рик и Морти». Он и, наверное, политику по «Карточному домику» изучал, да? Милота, да, но – сюр! Навальный будто скатился на самое дно – теперь он апеллирует к тем, кто занят исключительно сериями и комиксами. Лучше завербовать сразу. Ну, не может же Алексей быть настолько «своим парнем»?

Однако тут вот какой фокус – и, соответственно, качество номер два. Понаблюдайте за Алексеем, когда ему задают относительно неудобные вопросы – он дико нервничает, злится и не скрывает раздражения. Ну, точь-в-точь гадкий испорченный ребёнок. А те не терпят возражений – капризы, одни капризы. Дай, дай, дай! В этом случае дай власть. Безапелляционно.

И так же безапелляционно они станут управлять страной. Как именно? Всё уже сказано до нас. Вот вам образ и одновременно пророчество. Помните культовый рассказ «Дети кукурузы» Стивена Кинга? Перечитайте. О детях-сектантах, сдвинутых на жуткой ереси, которые захватили власть в конкретном городке. Только тут речь о стране, а не о городе. А так да – те же сектанты, те же дети. Школота вообще, знаете ли, любит ходить в крестовые походы. А оппозиция, она хорошо прокачанная грантовским баблом школота.

Впрочем, «Дети кукурузы» – рассказ, хоррор, фантастика, а игры недооппозиции – реальность. Хотя бывает, когда жизнь только подражает литературе. Будем надеяться, что не в этот раз. И не потому, что России не нужна внятная оппозиция – нужна, конечно, но ключевое слово здесь «внятная».