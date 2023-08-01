«Дети подземелий» фронтового Бахмута и мечты украинских распиловщиков

Бахмут сегодня – закрытый город. Вернее сказать, скопление ужасающих руин на территории 41,6 км².

Напомним, что они стали появляться сразу после прибытия сюда весной прошлого года галичанских подразделений ВСУ, начавших изнутри методично уничтожать старинную донбасскую жемчужину (дата ее основания – 1571 год).

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Зачем? Да только затем, что она чуждая им, русскоязычная и антинацистская. А еще – с целью изобразить дело так, будто артобстрелами мирных кварталов занимается Россия, войска которой тогда были еще далеко. Однако имеются многочисленные свидетельства жителей о том, как происходили эти обстрелы. Выстрел с городской окраины, с мест дислокации ВСУ, – и через несколько секунд взрыв. И так постоянно.

Сначала «всуки», как их прозвали бахмутовцы, били по городу преимущественно ночью. Затем перестали «стесняться» и днем. Лупили из передвижных минометов, танков, гаубиц и даже из ракетных установок, кассетными боеприпасами. Несмотря на то, что те представляют большую опасность для гражданского населения как во время взрыва, так и после него, поскольку неразорвавшиеся суббоеприпасы становятся своеобразными минами. Поэтому они и запрещены международной Конвенцией, подписанной 123 государствами еще в мае 2008 года.

Но укронацисты плевать хотели на все конвенции. Им нужно было устроить в Бахмуте полигон для отработки будущих бомбардировок по РФ, и они его устроили…

Первые очень мощные удары по жилым кварталам были нанесены ими 11 июня 2022 года, в канун великого праздника Святой Троицы. Данный факт еще раз подчеркнул сатанинскую сущность и киевского режима, и ВСУ. И однозначно доказал горожанам, что их так называемые «защитники» – убийцы.

Потом, когда уже к городу подошли «вагнеровцы» и другие российские подразделения, «всуки» использовали в качестве огневых позиций любой дом, любую квартиру, какие только хотели, а уходя оттуда, взрывали их. Жильцов изгоняли, избивали или убивали. Нередко – из-за угла, из снайперских винтовок, снимая это на камеры и потом кичась в своих закрытых чатах «удачными сафари»…

После освобождения Бахмута «вагнеровцами» в нем осталось жить несколько сотен жителей. Согласно Википедии – 500, а по сведениям, которые нам сообщили горожане, сумевшие выйти на связь, – до 700. Такое произошло с цветущим городом, население которого еще полтора года назад составляло около 72 000 человек разных национальностей: русских, белорусов, украинцев, цыган, армян, евреев… Главной конфессией было Православие.

Сейчас средняя плотность проживания – точнее, выживания – составляет ориентировочно 12 чел./км². То есть на одном квадратном километре, по развалинам и подвалам, в среднем ютятся чуть более 10 человек. Как-то сразу напрашивается печальная аналогия со знаменитой классикой – повестью Владимира Короленко «Дети подземелья». Но только условия у бахмутовцев гораздо хуже, чем те, что были описаны в ней. Хотя бы потому, что город до сих пор обстреливается украинскими вояками, осаждающими близлежащие населенные пункты.

И все-таки люди там живут. Почему они не уехали – ни вглубь Украины, ни в ЛДНР, как сделали многие их земляки? Ответы на эти вопросы содержатся в донбасских соцсетях и рассказах наших респондентов, неоднократно дававших интервью «ПолитНавигатору» в течение прошедшего года.

Многие – даже, пожалуй, большинство – из тех, кто уехал вглубь незалежной, сделали это вынужденно. Украинские силовики и военные, заставлявшие их принять такое решение, угрожали, что в случае несогласия они станут считаться пособниками «сепаров» и «коллаборационистами». И на них будут открываться «сафари по законам военного времени» (что и происходило постоянно).

Многим семьям просто некуда было деваться – дома уничтожены «укропами», жить негде и не на что, а российская армия еще город не взяла, бои, как мы помним, были сложными и продолжительными. У многих внутри «неньки» имелись родственники, поехали к ним.

Немаловажную роль играли и угрозы нацистов отнимать детей (что тоже происходило регулярно), устраивать против отказников всяческие другие репрессии. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что большинство бахмутовцев, любивших свой край и свой город, стали переселенцами в Руину по крайней нужде.

Потом, когда Бахмут был взят ЧВК «Вагнер», многие из оставшихся в развалинах и подвалах тысяч жителей, с радостью встретивших русских освободителей, эвакуировались с их помощью на российскую территорию. Там они рассказали (и по сей день рассказывают) миру, какие злодеяния творили с ними и с городом хунтовские «захисныки».

И все-таки несколько сотен человек не уехало. Причины тому разные. Кто-то не смог бросить престарелых или беспомощных родственников. Кто-то просто решил никуда не уходить от родного очага, пусть даже и разрушенного, потому что прирос к нему всем сердцем и не представляет себя в иных местах – в основном, так настроены старики. Кто-то, в надежде дождаться, что Россия отобьет нацистский «контрнаступ» и начнет возрождение города, рассчитывает на восстановление именно своего дома, а не на получение чужого и неизвестно где.

У некоторых из них чудом сохранились не только дома, но и автомобили. (На фоне груд искореженного металла, разбросанных по всем дорогам, они выглядят сказочными). Один из таких счастливцев, по имени Юрий, проживает в частном домике за рекой Бахмуткой, недалеко от Свято-Николаевской церкви (храм милостью Божией тоже остался почти невредимым, только повылетали стекла). Он-то и стал нашим собеседником, поведавшим о том, как сейчас выживает оставшийся народ.

Здесь подчеркнем, что никакой связи в Бахмуте, кроме военной, действующей на блок-постах, нет. Однако Юрию и еще нескольким горожанам иногда удается выезжать в сторону ЛДНР за продуктами, и оттуда они выходят на контакт с эвакуированными друзьями и родственниками. Один из таких родственников и связал с Юрием «ПолитНавигатор».

Кое-что Юрий захотел оставить в тайне – в частности, как ему удается добираться до базара в селе Первомайское (это Луганщина) и обратно. Лишь по некоторым намекам можно было понять, что российские военные, зная в лицо нескольких таких «вояжеров», помогают им и в передвижении, и в снабжении продовольствием. Откуда у него рубли для закупок – тоже не захотел особо распространяться, но дал понять, что продает что-то или обменивает из оставшихся вещей.

«В основном, наши маршруты лежат в сторону Первомайского и Дебальцева, это донецкое направление, – говорит Юрий. – Страшно, конечно, ведь в Клещеевке и других местах в округе сильнейшие бои идут, но что делать?.. Люди коллективно сбрасываются на продукты и самое необходимое, просят позвонить родственникам и знакомым, а те потом в соцсетях публикуют фамилии оставшихся, для беспокоящихся родственников… Потом – приезжаем и раздаем закупки тем, кто участвовал. Помогаем и обездоленным совсем, голодным, полностью нищим. И российские ребята помогают, дают гуманитарку, нередко делятся своими пайками… Как еще выживаем? Как ленинградцы в блокаду: садим летом огороды, ловим рыбу в Бахмутке и ставке. Бывает, находим в развалинах какие-то запасы продуктов, консервы. В разбитых магазинах, на складах, в погребах такие запасы иногда находятся. Правда, оттуда много повыбирали, но еще не все… Вот так и живем и ждем возрождения. Денис Пушилин ведь пообещал, ждем».

А тем временем о «возрождении» и Бахмута, и других разбитых городов – например, Соледара и Мариуполя – вовсю начинают верещать и хунтовские правители. И, по последним данным, уже выделяют миллиарды гривен якобы на их «восстановление» после «перемоги в контрнаступе». Например, на Мариуполь выделили 3 млрд грн. И на эти деньги сразу же начали создавать офисы, набирать многочисленный штат и строить дорогущие прожекты… в Днепре. Сколько уже распилили бабла, пока точно неизвестно, но то, что много, – это несомненно. Казнокрады торопятся, куют его, пока горячо на войне.

Что же касается Бахмута, свои мечты о его «восстановлении» после победы Украины не так давно изложил его бывший городской голова Анатолий Рева, уехавший со своей администрацией сначала в Краматорск, а потом в тот же Днепр (что-то эта вотчина Коломойского и Филатова слишком многих чинуш в себя вбирает: не иначе, «восстановительные» махинации там закрутятся мощные). Так что война войной, а распилы по расписаниям…