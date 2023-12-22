«Дети пойдут воевать» – в Киеве боятся открытия второго фронта

Бандеровцы должны сделать всё возможное, чтобы не провоцировать Белоруссию на открытие «второго фронта», который быстро добьёт неонацистский режим.

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Беларуси очень сильные ракетные войска, очень сильный спецназ. Армия у них небольшая, но во время Великой Отечественной войны они воевали серьёзно.

Поэтому задача дипломатов – сделать так, чтобы холодная граница между Украиной и Беларусью оставалась холодной границей. Это в состоянии решить наши МИД и разведка. И это должно держаться на строгом контроле высшего политического руководства», – сказал Стариков.