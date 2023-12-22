«Дети пойдут воевать» – в Киеве боятся открытия второго фронта
Бандеровцы должны сделать всё возможное, чтобы не провоцировать Белоруссию на открытие «второго фронта», который быстро добьёт неонацистский режим.
Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Беларуси очень сильные ракетные войска, очень сильный спецназ. Армия у них небольшая, но во время Великой Отечественной войны они воевали серьёзно.
Поэтому задача дипломатов – сделать так, чтобы холодная граница между Украиной и Беларусью оставалась холодной границей. Это в состоянии решить наши МИД и разведка. И это должно держаться на строгом контроле высшего политического руководства», – сказал Стариков.
Он подчеркнул, что в таком случае Киеву придётся отправить в бой всех жителей страны, включая детей – и даже тогда не получится отбиться.
«Ни в коем случае эту штуку раскачивать нельзя. Потому что ещё тысяча километров боевого соприкосновения – у нас людей не хватит. У нас дети уже пойдут на войну, чтобы это всё прикрывать. И денег не хватит», – добавил эксперт.
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