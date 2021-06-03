Подпишись на рассылку
03.06.2021, Хартум, Иван Добровольский
 
Африка, Дзен, Общество, Политика, Россия
Просмотров:

Дети Судана получили тульские пряники от Пригожина

В рамках крупной гуманитарной акции из России в Судан были доставлены 30 тонн тульских...

В рамках крупной гуманитарной акции из России в Судан были доставлены 30 тонн тульских пряников. Лакомство из Тульской области передал нуждающимся бедной африканской страны петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Подобные акции проводятся не впервые. Несколько раз бизнесмен направлял в Судан продовольственную помощь — особенно крупная акция состоялась в апреле 2021 года и была приурочена к завершению священного месяца Рамадан. Тогда доставили более миллиона продовольственных наборов, в которые входили сахар, мука, рис и чечевица, крайне важные продукты в условиях продовольственного голода в стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Не менее важная работа была проделана, когда началась эпидемия коронавируса —  Пригожин доставил в Судан средства индивидуальной защиты легких, медикаменты и тесты на COVID-19, а также аппараты искусственной легочной вентиляции, которых почти не было у небогатой африканской страны.

Тульские пряники, которые прибыли в Хартум, предназначены для наименее обеспеченных слоев общества. Они будут переданы благотворительным организациям, а также в детские дома и больницы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть