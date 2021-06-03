Дети Судана получили тульские пряники от Пригожина

03.06.2021, Хартум, Иван Добровольский

В рамках крупной гуманитарной акции из России в Судан были доставлены 30 тонн тульских пряников. Лакомство из Тульской области передал нуждающимся бедной африканской страны петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Подобные акции проводятся не впервые. Несколько раз бизнесмен направлял в Судан продовольственную помощь — особенно крупная акция состоялась в апреле 2021 года и была приурочена к завершению священного месяца Рамадан. Тогда доставили более миллиона продовольственных наборов, в которые входили сахар, мука, рис и чечевица, крайне важные продукты в условиях продовольственного голода в стране.

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Не менее важная работа была проделана, когда началась эпидемия коронавируса — Пригожин доставил в Судан средства индивидуальной защиты легких, медикаменты и тесты на COVID-19, а также аппараты искусственной легочной вентиляции, которых почти не было у небогатой африканской страны.

Тульские пряники, которые прибыли в Хартум, предназначены для наименее обеспеченных слоев общества. Они будут переданы благотворительным организациям, а также в детские дома и больницы.