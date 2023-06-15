«Дети здесь в безопасности» – американец о причинах переезда в РФ

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Многие жители США пытаются вырваться с Запада и переехать в более адекватные государства, не отказавшиеся от традиционных ценностей.

Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе есть сотни людей, которые не просто хотят переехать, не просто обдумывают это, а совершают практические действия, оформляют бумаги и документы, проходят какие-то согласования и договариваются о выделении им земли. Некоторые из них – переселенцы из США, многодетные семьи, не имеющие никакого отношения к России, не имеющие русских бабушек, прабабушек, никого. Они хотят, чтобы их дети росли в нормальных условиях», – сказал Примаков.

Он рассказал, что обсуждается большой проект создания «американской деревни» в Московской области. Однако переселяться таким людям очень трудно, потому что миграционная политика в России сильно забюрократизирована.

Переехавший в Россию американец Джозеф Роуз подтвердил, что в западных странах может найти множество людей, желающих сбежать от творящегося там безумия.

«Я здесь чуть больше года, так что смотрю на это свежим взглядом. Я приехал сюда, потому что женат на русской женщине. С тех пор я смог увидеть, что за страна Россия, и с моей точки зрения, есть факторы, которые делают Россию продуктивной. Это семейные ценности. И с точки зрения миграции, того, кто сюда приехал, мне кажется, что её [миграцию] надо поддерживать, чтобы сохранять Россию сильной, и поддерживать людей, которые поддерживают Россию. Если люди, которые могут продуктивно здесь работать, они не подрывают традиционные ценности России. Мне нравится идея, что люди с русскими предками будут возвращаться в Россию. У нас в США есть люди, которые любят США, и которые ненавидят США. Но все они граждане США. Мне бы не хотелось, чтобы в Россию приезжали люди с русскими генами, которые ненавидят эту страну. Мне бы хотелось, чтобы это были люди, которые будут помогать этой стране», – сказал Роуз.

Он добавил, что сторонники нормальных семейных ценностей должны иметь возможность приехать в Россию и вести здесь нормальную жизнь. Однако, отвечая на вопрос о мотивах переезда иностранцев в Россию, не смог назвать ничего, кроме веры и этнических корней.

«Они действительно хотят приехать сюда, потому что считают, что Россия – это замечательное место. Конфликт начался больше года назад, моя жена забеспокоилась, мы хотели, чтобы наши дети были в безопасности», – резюмировал американец.