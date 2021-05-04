«Детская провокация»: Тихановская «слила» в Сеть фото своего билета до Минска

04.05.2021, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская и ее советник по международным делам Франак Вячорка купили авиабилеты из Вильнюса в Минск на 2 мая, но не прилетели на родину.

Фото билетов появилось в интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Билеты наши. Команда Тихановской проводит большой объем работы для достижения поставленных целей, и не вся деятельность может быть публичной», — заявил Вячорка оппозиционному сайту Tut.by, но зачем были куплены билеты не пояснил.

Он также утверждает, что штаб Тихановской не размещал фото билетов в сети.

«Через сутки стало ясно, что перед нами очень глупенькая и детская провокация. Причем штаб в Вильнюсе провоцировал не белорусские власти, что вообще-то унизительно для инициаторов, так как зачем уподобляться белорусскому руководству и белорусским СМИ. Провокация была направлена на сторонников Тихановской, так как понятно, что если бы действительно Светлана Георгиевна направилась бы в Минск, то ее в аэропорту, по идее, должно были встречать немало народу. Эти люди попытались бы отбить экс-кандидата от белорусских спецслужб, у которых на руках ордер на арест Тихановской. Напомним, что Светлане Георгиевне вменяется терроризм… Странные шутки людей, которые выступают от лица белорусского народа», – прокомментировал инцидент заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в своем телеграм-канале.